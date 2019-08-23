Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de esnafı bıçaklayan eylemci adliyeye sevk edildi
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Kadıköy'de esnafı bıçaklayan eylemci adliyeye sevk edildi

12 dakika önce

İstanbul Kadıköy'de HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto eden gruba tepki gösteren D.K isimli esnafı bıçaklayan eylemci H.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de esnafı bıçaklayan eylemci adliyeye sevk edildi, System.String[]

İstanbul Kadıköy'de HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto eden gruba tepki gösteren D.K isimli esnafı bıçaklayan eylemci H.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Kadıköy'deki Süreyya Operası önünde Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınması protesto eden grup ile polis arasında arbede yaşanmıştı. Çöp konteynerlerini devirerek kaçan bir grup eylemciye tepki gösteren D.K. isimli esnaf, eylemci H.K tarafından 3 yerinden bıçaklandı. Polis ekiplerinin takibi sonucu H.K., 21 Ağustos gecesi HDP Bahçelievler İlçe binasında yakalandı.


PKK terör örgütü gençlik yapılanmasında kaydı bulunan H.K. isimli şüpheli gözaltına alınırken, HDP İlçe binasında çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan H.K. adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:09 Kaynak: İHA
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