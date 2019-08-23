KADIKÖY'DE ESNAFI BIÇAKLAYAN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
20 dakika önce
KADIKÖY'de yasadışı eyleme tepki gösteren esnafı bıçaklayan saldırgan adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:03 Kaynak: DHA
KADIKÖY'de yasadışı eyleme tepki gösteren esnafı bıçaklayan saldırgan adliyeye sevk edildi. İstanbul
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Ağustos'ta Kadıköy
'de yasadışı eyleme tepki gösteren esnaf D.K.'yı bıçaklayan H.K.'yı 21 Ağustos gecesi Bahçelievler Şirinevler
Mahallesi Nil Sokak'ta bulunan Bahçelievler HDP ilçe binasına düzenlediği operasyonda yakalayarak gözaltına almıştı. Vatan Caddesi
'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan H.K. adliyeye sevk edildi. H.K.'nin terör örgütü PKK
'nın gençlik kolları yapılanmasından kaydı olduğu belirtildi
Görüntü Dökümü
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-Şüphelinin emniyetten çıkışı
- Polis aracına bindirilmesi
-Genel ve detaylar
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