Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de esnafı bıçaklayan saldırgan adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Haber

Kadıköy'de esnafı bıçaklayan saldırgan adliyeye sevk edildi

18 dakika önce

KADIKÖY'de yasadışı eyleme tepki gösteren esnafı bıçaklayan saldırgan adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de esnafı bıçaklayan saldırgan adliyeye sevk edildi, System.String[]

KADIKÖY'de yasadışı eyleme tepki gösteren esnafı bıçaklayan saldırgan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Ağustos'ta Kadıköy'de yasadışı eyleme tepki gösteren esnaf D.K.'yı bıçaklayan H.K.'yı 21 Ağustos gecesi Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Nil Sokak'ta bulunan Bahçelievler HDP ilçe binasına düzenlediği operasyonda yakalayarak gözaltına almıştı. Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan H.K. adliyeye sevk edildi. H.K.'nin terör örgütü PKK'nın gençlik kolları yapılanmasından kaydı olduğu belirtildi

Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 23 Ağustos 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık harekete geçti Son Dakika: Putin'den ABD'nin füze testi sonrasında orduya "Hazır olun" talimatı Ekrem İmamoğlu'ndan Emine Bulut yorumu: Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:23:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de esnafı bıçaklayan saldırgan adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]