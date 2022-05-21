KADIKÖY'DE ESRARENGİZ CİNAYET: DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANESİNDE ÖLÜ BULUNDU- 2 - Son Dakika
Üye Girişi

KADIKÖY'DE ESRARENGİZ CİNAYET: DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANESİNDE ÖLÜ BULUNDU- 2

21.05.2022 18:33

KADIKÖY'DE ESRARENGİZ CİNAYET: DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANESİNDE ÖLÜ BULUNDU- 2 Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL(DHA)-KADIKÖY'de özel bir diş hekimi muayenehanesi olan 65 yaşındaki kadın, kanlar içinde ölü bulundu.

KADIKÖY'DE ESRARENGİZ CİNAYET: DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANESİNDE ÖLÜ BULUNDU- 2

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL(DHA)-KADIKÖY'de özel bir diş hekimi muayenehanesi olan 65 yaşındaki kadın, kanlar içinde ölü bulundu.

Olay, saat 00: 45 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1. katında bulunan diş hekimi muayenehanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları akşamdan beri Şeyma Biran(64)'dan haber alamadı, karakola ihbarda bulundu. İhbar üzerine muayenehaneye giden polis ekipleri, kadını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Şeyma Biran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmalarda talihsiz kadının vücudunda ve boynunda bıçak darbeleri olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

KADIKÖY'DE ESRARENGİZ CİNAYET: DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANESİNDE ÖLÜ BULUNDU- 2
KADIKÖY'DE ESRARENGİZ CİNAYET: DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANESİNDE ÖLÜ BULUNDU- 2
KADIKÖY'DE ESRARENGİZ CİNAYET: DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANESİNDE ÖLÜ BULUNDU- 2
KADIKÖY'DE ESRARENGİZ CİNAYET: DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANESİNDE ÖLÜ BULUNDU- 2
YORUMLAR
500
Fotoğraf Sanatçısı Tabernero'nun Türkiye'deki İlk Sergisi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde Fotoğraf Sanatçısı Tabernero'nun Türkiye'deki İlk Sergisi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde Kadıköy Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı Kadıköy Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Diş Hekimi, Kadıköy, Cinayet, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE ESRARENGİZ CİNAYET: DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANESİNDE ÖLÜ BULUNDU- 2 - Son Dakika


Son Dakika
18:27 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı
18:25 Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!
18:05 Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü
17:34 Geçen hafta açılışı yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı 1 haftada 8 bin 750 yolcuyu ağırladı
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 18:40:16. #1.13#
SON DAKİKA: KADIKÖY'DE ESRARENGİZ CİNAYET: DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANESİNDE ÖLÜ BULUNDU- 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement