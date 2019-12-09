Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de etkinlik sonrasında gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı
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Kadıköy'de etkinlik sonrasında gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

6 saat önce

Kadıköy İskelesinde, kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto etmek için düzenlenen etkinlik sonrasında gözaltına alınan 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy'de etkinlik sonrasında gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı, System.String[]

Kadıköy İskelesinde, kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto etmek için düzenlenen etkinlik sonrasında gözaltına alınan 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Kadın Grubunca "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan biri 18 yaşından küçük 7 kişiden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda şüpheliler, "işledikleri suçun kamu düzeninde oluşturduğu tehlike ve kişilerin güvenlik ve esenliği üzerindeki muhtemel tehlikeleri" gerekçesiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Zanlılar, Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşı küçük olan diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:32 Kaynak: AA
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