Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de ev yangını
Son Dakika Güncel Kadıköy'de ev yangını

Kadıköy'de ev yangını

1 saat önce

Kadıköy'de 11 katlı binanın 7. katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar tahliye ediliyor.

Kadıköy'de 11 katlı binanın 7. katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar tahliye ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Caddebostan'da 11 katlı bir binanın 7. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmaları devam ediyor.

Kadıköy'de ev yangını

Caddebostan, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:40 Kaynak: AA
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