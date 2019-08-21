Son Dakika Haberleri: KADIKÖY'DE EYLEM GERGİNLİĞİ: BIÇAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Son Dakika Güncel Haber

KADIKÖY'DE EYLEM GERGİNLİĞİ: BIÇAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

1 saat önce

\tKadıköy'de yasadışı eyleme tepki gösteren esnafı bıçaklayan kişi yakalandı.

\t
Kadıköy'de yasadışı eyleme tepki gösteren esnafı bıçaklayan kişi yakalandı. Bıçaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda esnaf D.K.'yı bıçaklayan şüphelinin eyleme katılan PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanmasında bulunan H.K. olduğunu belirledi.
YAKALANMAMAK İÇİN PARTİ BİNASINA KAÇTI
TEM ekipleri, H.K.'nın olay sonrasında kaçarak Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Nil Sokak'ta bulunan Bahçelievler HDP ilçe binasına saklandığı tespit etti. TEM Özel Tim'in desteğiyle gece 02.30 sıralarında HDP ilçe binasına yapılan operasyonda H.K. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri HDP ilçe binasında yaptığı aramada çok sayıda örgütsel kitap, dergi ve örgüt mensuplarına ait fotoğraf ele geçirdi.
OPERASYON POLİS KAMERASINDA
TEM Özeli Tim ekiplerinin HDP Bahçelievler ilçe binasına yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı. Ekiplerin bir kapıyı levyeyle açarak içeriye girmesi görüntülendi. Ekipler Kadıköy'de esnafı bıçaklayan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alması kameralara yansıdı.
Halkların Demokratik Partisi, Bahçelievler, TEM Otoyolu, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili konuştu: Siyasi değil
Kadıköy'de izinsiz kayyum gösterisi yapanlar, esnafı bıçakladı Kılıçdaroğlu, HDP'li belediyelere kayyum konusunda, iki gün süren sessizliğini bozdu Kadıköy'deki kayyum protestosunda esnafı bıçaklayan zanlı HDP binasında yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 12:58:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KADIKÖY'DE EYLEM GERGİNLİĞİ: BIÇAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]