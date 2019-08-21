KADIKÖY'DE EYLEM GERGİNLİĞİ: BIÇAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Kadıköy'de yasadışı eyleme tepki gösteren esnafı bıçaklayan kişi yakalandı. Bıçaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda esnaf D.K.'yı bıçaklayan şüphelinin eyleme katılan PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanmasında bulunan H.K. olduğunu belirledi. YAKALANMAMAK İÇİN PARTİ BİNASINA KAÇTI

TEM ekipleri, H.K.'nın olay sonrasında kaçarak Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Nil Sokak'ta bulunan Bahçelievler HDP ilçe binasına saklandığı tespit etti. TEM Özel Tim'in desteğiyle gece 02.30 sıralarında HDP ilçe binasına yapılan operasyonda H.K. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri HDP ilçe binasında yaptığı aramada çok sayıda örgütsel kitap, dergi ve örgüt mensuplarına ait fotoğraf ele geçirdi.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

TEM Özeli Tim ekiplerinin HDP Bahçelievler ilçe binasına yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı. Ekiplerin bir kapıyı levyeyle açarak içeriye girmesi görüntülendi. Ekipler Kadıköy'de esnafı bıçaklayan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alması kameralara yansıdı.



- İstanbul