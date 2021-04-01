KADIKÖY'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ - Son Dakika

KADIKÖY'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ

01.04.2021 18:25

KADIKÖY'de, kaymakamlığın uyarısına rağmen toplanan göstericilere polis müdahale etti.

KADIKÖY'de, kaymakamlığın uyarısına rağmen toplanan göstericilere polis müdahale etti.

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan ve tutuklananlara destek için sosyal medya üzerinden, Kadıköy'de toplanma çağrısı yapıldı. Kadıköy Kaymakamlığı ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığını hatırlatarak toplanmaya izin verilmeyeceğini açıkladı. Buna rağmen Kadıköy'e gelen gruplara polis müdahale etti. Müdahale sonrası 20 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken polisin önlemleri devam ediyor.

KADIKÖY'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ
KADIKÖY'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ
KADIKÖY'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ
KADIKÖY'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ

Kadıköy, Medya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ - Son Dakika


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