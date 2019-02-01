Kadıköy'de Faciadan Dönüldü...inşaattaki Demir Plakalar Şiddetli Rüzgardan Aracın Üzerine Devrildi
1 saat önce
Kadıköy'de faciadan dönüldü.
Kadıköy
'de faciadan dönüldü...İnşaattaki demir plakalar şiddetli rüzgardan aracın üzerine devrildi
İSTANBUL - Kadıköy Caddebostan
'da bir inşaatın demir plakaları şiddetli rüzgardan sokağa devrildi. Bir araç demir plakalar altında kalırken, sokaktan o sırada kimse olmaması faciayı önledi.
Olay Kadıköy Caddebostan Demirağa Çıkmazı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Gece boyunca etkili olan rüzgar sabah da etkili olunca bir inşaatın demir plakaları yola devrildi. Bir araç demirlerin altında kaldı. Araçta maddi hasar meydana geldi. Sokakta o sırada kimse olmaması büyük bir faciayı önlerken, sokak trafiğe kapatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:07 Kaynak: İHA
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