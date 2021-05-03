Kadıköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü büfeye daldı: 1 yaralı - Son Dakika

Kadıköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü büfeye daldı: 1 yaralı
03.05.2021 17:31
İstanbul Kadıköy'de E5 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT sürücüsü, yol kenarında bulunan büfeye çarptı. Meydana gelen feci kazada, 1 kişi yaralandı.
Feci kaza, akşam saatlerinde Kadıköy E5 Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy- Ferhatpaşa seferini gerçekleştiren İETT otobüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
BÜFEYE DALDI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Hızını kesemeyen sürücü, yol kenarında bulunan büfeye daldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedegüvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan yolcuyu hastaneye kaldırdı. Tam kapanma nedeniyle büfenin kapalı olması ise olası bir faciayı önledi.
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