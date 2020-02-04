KADIKÖY'DE FİDYE İÇİN KAÇIRILAN AFGAN POLİS OPERASYONUYLA KURTARILDI - Son Dakika
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KADIKÖY'DE FİDYE İÇİN KAÇIRILAN AFGAN POLİS OPERASYONUYLA KURTARILDI

6 saat önce

Kadıköy'de fidye için kaçırılıp, işkence yaoılan Afganistan uyruklu kişi polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

KADIKÖY'DE FİDYE İÇİN KAÇIRILAN AFGAN POLİS OPERASYONUYLA KURTARILDI, System.String[]
Kadıköy'de fidye için kaçırılıp, işkence yaoılan Afganistan uyruklu kişi polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Olayda gözaltına alınan ve yine Afgan uyruklu olan 5 kişi tutuklanırken, fidye için kaçırılan kişi sınır dışı edildi.

Olay, 26 Ocak günü saat 18.30 sıralarında Kadıköy'de yaşandı. Afganistan uyruklu Faizullah R. (18) arkadaşı Hayatullah A. (20)'nın kaçırıldığını ve kaçıran kişiler tarafından Hayatullah A.'ya işkence yapıldığını, serbest bırakılması için ise 4 bin Dolar talep edildiğini belirterek polise ihbarda bulundu. Faizullah R.'nin ihbarı üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hayatullah A.'nın yakınları aracılığıyla kaçıran kişiler ile buluşma ayarlayan polis, buluşma noktası olarak Kadıköy Tarihi Salı Pazarının önünü belirledi. Buluşma noktasına gelen iki şüpheli, polis tarafından takibe alındı. Emniyet ekipleri, Afganistan uyruklu Abdullah Z. (20) ve Lal Muhmad T. (28) isimli şüphelileri Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan 2 şüphelinin ifadelerini alan polis, kaçırılan Hayatullah A.'nın Beykoz Yeni Mahallede bulunan bir evde tutulduğunu belirledi. Adresi tespit edilen eve operasyon düzenleyen polis, kaçırılan Hayatullah A.'yı kurtarırken, evde bulunan Afganistan uyruklu Abdullah A. (22), Ali Kaan A. (23) ve yaşı küçük olan M.N. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise işkencede kullanıldığı öğrenilen 2 bıçak, demir zincir, bez parçası ve 1 metrelik elektrik kablosu ele geçirildi.

Şüphelilerin alınan ifadelerinde ise, Hayatullah A.'yı 22 Ocak günü görüşmek bahanesiyle yanlarına çağırdıktan sonra kaçırdıkları ve dört gün boyunca çeşitli işkenceler yaptıkları öğrenildi. Yaptıkları işkenceleri kaydeden şüphelilerin görüntüleri kaçırdıkları Hayatullah A.'nın Suudi Arabistan'daki amcasına gönderdikleri ve fidye istedikleri bildirildi.

Yakalanan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Faizullah R. ve Hayatullah A. ise sınır dışı edildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi


- İstanbul
Afganistan, Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:45 Kaynak: DHA
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