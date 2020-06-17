Kadıköy'de finalin adı Trabzonspor - Son Dakika

Kadıköy'de finalin adı Trabzonspor

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u ağırladı.

Kadıköy'de finalin adı Trabzonspor, System.String[]

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u ağırladı. Maça ev sahibi baskılı, konuk ekip Trabzonspor ise etkili başladı. Maçın tartışmasız yıldızı Caleb Ekuban'ın muhteşem pasında topla buluşan Sörloth'un şutu Serdar Aziz'e de çarpınca Karadeniz ekibi öne geçti.


SOLDAN ETKiLi OLDU


Tam bu noktada Ekuban'ın muhteşem pası kadar Fenerbahçe savunmasının aldığı yerleşim ve gelen uzak mesafeli pası karşılayışı da sorgulanmalı. Zira bu gol doksan dakikanın skorunu ve seyrini en fazla etkileyen kritik içeriğe sahip oldu. Skorun da ittirmesi ile rakip yarı sahada baskı kuran Fenerbahçe devre boyunca sol kenardan etkili oldu.


Abdülkadir Ömür'ün savunma yetersizliği ile Rodrigues'in hızı ve tekniği birleştiğinde sola kırık bir şekilde hücum eden sarı lacivertliler örnek teşkil edecek bir hücum organizasyonuyla beraberliği yakaladı. Rodrigues'in çabasına ayak uyduran ve çizgiye bindiren Hasan Ali, takım arkadaşlarının aksine "orta kesmek" yerine kafasını kaldırıp bir adım geride demarke vaziyette bekleyen Deniz Türüç'e pası atınca milli oyuncunun son derece güzel volesi ile bu kez Fenerbahçe golü buldu ve beraberliği yakaladı.


JAILSON'U SIRTINA ALDI


Ön alana yerleşen Fenerbahçe solda Rodrigues ve merkezde Zajc'ın hareketli oyunu ile zaman zaman etkili olmayı başardı belki ama kalesinde verdiği pozisyonlar çok daha etkili ve net oldu. Sakatlıklar, didişmeler ve faullerle sık sık duran oyunda sürekli ortaya çıkıp gözümüzün pasını silen oyuncu hep aynı isim oldu: Caleb Ekuban. Merkeze savunma ve pres yardımı yaptı, kanat oyuncusunun takipsizliğinde kademeye girdi ve en nihayetinde yaptığı iki golün asistinin yanı sıra Sörloth ve Abdülkadir Ömür'ün kaçırdığı gollerde verdiği paslarla da kalitesini maç boyunca konuşturdu. Nihayetinde son çeyrekte oyuna sonradan girmiş ve çok daha diri olması beklenen Jailson'u sırtına alarak ceza sahasına giren Ekuban, Sörloth'a sezonun 27.golünü attırırken takımını finale çıkarmayı da başardı.


DENiZ VE ZAJC MI ÇIKMALIYDI?


F.BAHÇE'nin yaptığı değişiklikler hem dışarıda hem de içeride büyük tartışma yarattı. İlk devrenin etkili isimlerinden olan Zajc'ın çıkması ne kadar doğruydu? Nihayetinde beraberlik golü sonrası geriye çekilecek olan ve derinde savunma yapması beklenen rakibe karşı etki etmesi beklenen oyuncuların başında Miha Zajc geliyordu. Hem Mehmet Ekici hem de Ferdi Kadıoğlu takviyesi doğru olmakla beraber dışarı alınacak oyuncular ne golü atmış ve morali yerinde olan Deniz Türüç ne de yaratıcı birkaç oyuncudan birisi olan Zajc olmalıydı. İkinci yarı beklenen baskının olmaması ve oyunun Fenerbahçe adına üçüncü bölgede dolaşımında sorun olması biraz da Zajc'ın yokluğuyla alakalıydı. Oyuna giren Mehmet Ekici'nin başta frikikleri olmak üzere etkili şutlar çıkarması, Ferdi Kadıoğlu'nun dinamizm kazandırması önemliydi ama çıkan oyuncuların da yarattığı bir boşluk olduğunu söyleyebiliriz.


KOMPLE FUTBOLCU: CALEB EKUBAN


Son dönemde ülkemize gelen en komple futbolcuların başında Ekuban geliyor. Santrfor oynattığınızda en ufak sorun yaşamadığınız gibi forvet arkası ya da kenar forvet olarak görev verdiğinizde de kesinlikle sırıtmıyor. Çok daha önemli olan ayrıntı şu ki hücumda verdiği paslar, yaptığı koşular ve attığı goller ile etki eden Ekuban aynı zamanda takım savunmasında da önemli rol oynuyor. Göztepe karşısında merkeze sürekli yardıma gelen ve pres yapan oyuncu bugün de takımını verdiği etkili paslarla finale çıkarırken kenarlara yaptığı savunma yardımı da kayda değerdi. Pek çok bölgede oynayabilen ve oyunun her iki yönünde de etkili olan Ekuban, Trabzonspor'un son dönemde yaptığı doğru işlerin temsili gibiydi sahada. Hiç şüphe yok ki bu ülke futboluna ismini herkesin ezberlediği yıldız oyuncular değil herkese ismini ezberletecek Sörloth-Ekuban gibi keşifler gerekiyor.

Türkiye Kupası, Caleb Ekuban, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 07:49 

Son Dakika Spor Kadıköy'de finalin adı Trabzonspor - Son Dakika Spor
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