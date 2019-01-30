Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Fırına Giren Araç Kamerada

Kadıköy'de Fırına Giren Araç Kamerada

37 dakika önce

-FIRIN ÇALIŞANI ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDUHaber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHAKadıköy'de bir otomobil, içeride çalışanların olduğu sırada fırına daldı.

Kadıköy'de Fırına Giren Araç Kamerada, System.String[]
-FIRIN ÇALIŞANI ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Kadıköy'de bir otomobil, içeride çalışanların olduğu sırada fırına daldı. Fırında çalışan bir kişinin şans eseri kurtulması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Pazartesi akşamı saat 21.30 sıralarında Emin Ali Paşa Caddesi'nde bir otomobil cadde üzerinde bulunan ve içeride çalışanların olduğu fırına girdi. Fırındaki bir kişi ise şans eseri aracın altında kalmaktan kurtuldu. Çalışan kazadan kıl payı kurtulurken, dükkanda maddi hasar oluştu. Kadın sürücünün ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 

Fırının sahibi Emrullah Güney, "Araç ters yönden gelmiş, Tümseğe çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybederek bizim dükkana girmiş. Allahtan müşteri yokmuş o saate. Yaralı yok çok şükür. Maddi hasarımız var. İki üç gündür çalışamıyoruz dükkanda" dedi. 

Öte yandan aracın fırına girmesi çevredeki güvenlik kamaraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobil arkası dönük bir çalışanın yanından hızla geçerek fırına giriyor. Arkasını dönen çalışan korku ve panikle kendisini caddeye atıyor.

Görüntü Dökümü:

----------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Aracın fırına girdiği anlar

(AKTÜEL)

-Fırının dışarıdan görüntüsü

-İçeriden görüntüler

-Dükkan sahibi ile röportaj

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:11 Kaynak: DHA

Kadıköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1'ü Türk 8 Kişi! Eşcinsel Köyü Erkekleri Bahçıvanın Cinayetlerine Kurban Gitti Kazada Bariyerlere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Çaresizce Kurtarılmayı Bekledi

Nicolas Maduro'dan Dünyayı Sarsacak İddia: Trump, Öldürülmem İçin Emir Verdi Arda Turan Adliyeden Ayrılırken Konuştu: Konu Yargıda Fazla Söylenecek Şey Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 13:48:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Fırına Giren Araç Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]