Kadıköy'de Fırına Giren Araç Kamerada

-FIRIN ÇALIŞANI ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDUHaber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHAKadıköy'de bir otomobil, içeride çalışanların olduğu sırada fırına daldı.

-FIRIN ÇALIŞANI ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU



Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHA



Kadıköy'de bir otomobil, içeride çalışanların olduğu sırada fırına daldı. Fırında çalışan bir kişinin şans eseri kurtulması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Pazartesi akşamı saat 21.30 sıralarında Emin Ali Paşa Caddesi'nde bir otomobil cadde üzerinde bulunan ve içeride çalışanların olduğu fırına girdi. Fırındaki bir kişi ise şans eseri aracın altında kalmaktan kurtuldu. Çalışan kazadan kıl payı kurtulurken, dükkanda maddi hasar oluştu. Kadın sürücünün ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



Fırının sahibi Emrullah Güney, "Araç ters yönden gelmiş, Tümseğe çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybederek bizim dükkana girmiş. Allahtan müşteri yokmuş o saate. Yaralı yok çok şükür. Maddi hasarımız var. İki üç gündür çalışamıyoruz dükkanda" dedi.



Öte yandan aracın fırına girmesi çevredeki güvenlik kamaraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobil arkası dönük bir çalışanın yanından hızla geçerek fırına giriyor. Arkasını dönen çalışan korku ve panikle kendisini caddeye atıyor.



Görüntü Dökümü:



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(GÜVENLİK KAMERASI)



-Aracın fırına girdiği anlar



(AKTÜEL)



-Fırının dışarıdan görüntüsü



-İçeriden görüntüler



-Dükkan sahibi ile röportaj



-Genel ve detaylar

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