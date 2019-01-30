Kadıköy'de Fırına Giren Araç Kamerada

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Kıdem Tazminatındaki Gelir Vergisi Kesintisi İade Edilecek

Özel Güvenliklere Şehitlik, Gazilik ve Yıpranma Hakkı İçin Meclis'e Kanun Teklifi Verildi

AK Parti ve CHP'nin Çekiştiği İlçede Sürpriz Bir Aday Daha Çıktı