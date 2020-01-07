Kadıköy'de fırtına nedeniyle nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de fırtına nedeniyle nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu - Son Dakika

Kadıköy'de fırtına nedeniyle nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu

6 saat önce

Kadıköy'de fırtına nedeniyle bir ağaç enerji teline devrildi.

Kadıköy'de fırtına nedeniyle nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu, System.String[]

Kadıköy'de fırtına nedeniyle bir ağaç enerji teline devrildi. Ağaç devrilmesi sonrası Kadıköy- Moda nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu. Ağacın kesilerek devrildiği yerden kaldırılmasının ardından tekrar enerji verilmesiyle seferler yeniden başladı.

İstanbul'da etkili olan fırtına ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Kadıköy'de bir ağaç enerji teline devrilince Kadıköy-Moda arasındaki nostaljik tramvay seferleri durdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek devrildiği yerden kaldırıldı. Tekrar enerji verilmesiyle seferler bir süre sonra başladı.

(İHA)

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu
Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak Tramvay istasyonunda dans edenleri görenler şaşkınlık içinde kaldı Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik

Son Dakika Haberleri
16:38 Kamerunlu üniversite öğrencisi Müslüman oldu - Son Dakika
16:37 Bakan Soylu: İdlib'te 300 bini aşkın insan yerinden edildi (Ham görüntüler FTP... - Son Dakika
16:37 17 YAŞINDA AYAĞA KALKAN NİSA SÜPER GÜCÜM VARMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM - Son Dakika
16:37 Araç alım satımında "Güvenli Satış Sistemi" geliyor - Son Dakika
16:36 Yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 16:40:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'de fırtına nedeniyle nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]