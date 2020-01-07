Kadıköy'de fırtına nedeniyle nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu - Son Dakika

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Kadıköy'de fırtına nedeniyle nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu
6 saat önce
Kadıköy'de fırtına nedeniyle bir ağaç enerji teline devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
Kadıköy'de fırtına nedeniyle bir ağaç enerji teline devrildi. Ağaç devrilmesi sonrası Kadıköy- Moda nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu. Ağacın kesilerek devrildiği yerden kaldırılmasının ardından tekrar enerji verilmesiyle seferler yeniden başladı.
İstanbul'da etkili olan fırtına ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Kadıköy'de bir ağaç enerji teline devrilince Kadıköy-Moda arasındaki nostaljik tramvay seferleri durdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek devrildiği yerden kaldırıldı. Tekrar enerji verilmesiyle seferler bir süre sonra başladı.
(İHA)
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