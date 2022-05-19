Kadıköy'de fırtınada gövdesi kırılarak binaya yaslanan ağaç kaldırıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de fırtınada gövdesi kırılarak binaya yaslanan ağaç kaldırıldı

19.05.2022 14:36
Kadıköy'de fırtınada gövdesi kırılarak binaya yaslanan ağaç kaldırıldı

İstanbul Kadıköy'de fırtına nedeniyle gövdesi kırılarak bir binaya yaslanan ağaç, kesilerek kaldırıldı.

İstanbul Kadıköy'de fırtına nedeniyle gövdesi kırılarak bir binaya yaslanan ağaç, kesilerek kaldırıldı.

Feneryolu Mahallesi Hasan Amir Sokak'ta bulunan bir ağaç, dünkü şiddetli fırtına ve yağmur sonrası gövdesinden kırılarak karşı taraftaki 4 katlı bir binanın duvarına yaslandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sokağı güvenli hale getirerek trafiğe kapattı. Kadıköy Belediyesi ekipleri de sepetli vinç yardımıyla yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağacı, parça parça keserek kaldırdı.

Çalışmalar sırasında, bazı vatandaşlar ve motosiklet sürücülerinin trafiğe kapatılan sokağa girerek ağacın altından geçmeleri dikkati çekti.

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Kaynak: AA

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