Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Garip Olay "Bebeğim Orada" Dedi Otobüsün Altına Girdi

Kadıköy'de Garip Olay "Bebeğim Orada" Dedi Otobüsün Altına Girdi

1 saat önce

Kadıköy'de kimliği tespit edilemeyen bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle "Çocuğum otobüsün altında" diyerek belediye otobüsünün altına girdi.

Kadıköy'de Garip Olay
Kadıköy'de kimliği tespit edilemeyen bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle "Çocuğum otobüsün altında" diyerek belediye otobüsünün altına girdi. Kadıköy'de yaşanan bu garip olay polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, sabah saatlerinde Kadıköy Osmanağa Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs "Çocuğum otobüsün altında, onu kurtarmam lazım" diyerek 34 UYB 58 plakalı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsünün arka kısmından altına girdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen otobüs şoförünü uyararak durdurdu. Otobüsün altında yatan şahsa çevredeki vatandaşlar "Ne yapıyorsun? Çıksana oradan" dedi fakat otobüsün altından çıkmadı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kaza diye geldiler bambaşka bir şey çıktı.

Olay yerine kaza diye gelen ekipler otobüs altında hiç yara almadan çevreye bakan şahsı görünce şok oldu. Otobüsün altına henüz ne sebeple girdiği öğrenilemeyen şahıs yaklaşık yarım saatlik ikna çabalarının ardından otobüsün altından çıkartılarak gözaltına alındı.

"Her şey bir anda oldu"

Otobüs şoförü Ali Uçar olayın bir anda olduğunu belirterek, "Otobüsün arkasından koşarak geldi, otobüsün altına girdi. Kaza falan olmadı kesinlikle, otobüsün altına girdi ve çıkmadı. Yolcu indiriyordum ben bir anda oldu, 'çocuğum var otobüsün altında' dedi ve altına girdi" dedi

Olayı gören çevredeki vatandaşlar otobüsün altında bebeği olduğunu söyledi ve bir anda otobüsün atlına girdiğini belirterek, "Kaza değildi, bir anda otobüsün arka tarafına girdi, zorla çıkardı ekipler, motorun arkasında bebeği olduğunu söyleyerek girdi, ekipler araştırıyor" diye konuştu.

Olayla ilgili araştırma sürüyor - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:51 Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da 11 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 4 Yaralı Kadıköy'de Bir Garip Olay…

Kadıköy'de Bir Garip Olay 14 Yaşında Baba Katili Olan Çocuğun Savunması: Niyetim Öldürmek Değildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 10:06:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Garip Olay "Bebeğim Orada" Dedi Otobüsün Altına Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]