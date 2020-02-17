Kadıköy'de gasp zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kadıköy'de gasp zanlısı 2 kişi tutuklandı

7 saat önce

Kadıköy'de Pakistan uyruklu bir kişinin ellerini bağlayarak zorla arabaya bindirip cebindeki paraları gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de Pakistan uyruklu bir kişinin ellerini bağlayarak zorla arabaya bindirip cebindeki paraları gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat'ta Merdivenköy Mahallesindeki bir apartman önünde Pakistan vatandaşı Shabab H'nin (51) gasp edilerek hürriyetinden yoksun bırakılması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ifade veren Shabab H. evinden çıktığı esnada kar maskeli, silahlı iki kişinin kendisini kelepçeleyerek bir araca bindirdiklerini, araç içerisinde cebinde bulunan 450 dolar ve 2 bin 500 lirasını aldıklarını, sonra şüphelilerin kendisini bilmediği bir evde sandalyeye kelepçelediklerini, bir süre sonra tekrar araca bindirerek bilmediği bir yerde indirdiklerini anlattı.

Shabab H, şüphelilerden Rashad M'yi tandığını ve kullandıkları aracın plakasını gördüğünü söylemesi üzerine polis, şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğunu belirledi.

Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından 11 Şubat'ta Kartal Kordonboyu Mahallesindeki bir adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda ABD vatandaşı Rashad M. (30), eşi Burcu M. (42), Mikel Remington C. (19) ve Steven Jordan L. (29) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 2 kelepçe kutusu, oyuncak silah,3 kelepçe anahtarı, 2 kargo pantolon, 2 kar maskesi ve USA polis rozeti ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Steven Jordan L. ve Burcu M. serbest bırakılırken Rashad M. ve Mikel Remington C. tutuklandı.

Kadıköy'de gasp zanlısı 2 kişi tutuklandı

Pakistan, Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:12 Kaynak: AA
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