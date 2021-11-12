Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat'a saldırı anı kamerada - Son Dakika

Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat, tartıştığı bebek arabalı turist çift tarafından sokak ortasında darp edildi. Saldırıda suratından yaralanan Kırıkkanat darp raporu alarak turist çiftten şikayetçi oldu. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. Gazeteci Mine Kırıkkanat, bebek arabasıyla önünde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu çifte iddiaya göre kaldırımda ilerleyemediği için tepki gösterdi. Turist çift ile Kırıkkanat arasında tartışma çıktı. Kırıkkanat'a önce kadın turist saldırdı. Kadın turistin saldırıp tartakladığı Mine Kırıkkanat'a erkek turist de tokat attı. Araya çevredekiler girmeye çalıştı. Yüzünden yaralanması nedeniyle darp raporu alan Mine Kırıkkanat, polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Olaya tanık olan Ozan Türkbeyoğlu, "Karı koca birlikte geçiyordu. Arap turistlerdi. Kavga ediyorlardı karı koca. Başka bir tane yaşlı hanımefendi geliyordu. Arap turistlere biraz sakin olun dedi. Onlar da bebek arabası vardı yanlarında. Bebek arabasının bu yaşlı hanımefendinin üstüne sürerek sen karışma bizim işimize dediler. Yaşlı hanımefendi de bebek arabasını eliyle onlara işaret ederek yavaş olmaları şeklinde gösterdi. Sonra Arap turist ve yanındaki yaşlı hanımefendiye saldırmaya başladılar. Herkes gördü onları. Biz de burada gördük. Millet ayırdı. Karı koca yaşlı hanımefendiye saldırdı" dedi.

Gazeteci Mine Kırıkkanat'ın soka ortasında turist çift tarafından saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL