İSTANBUL-KADIKÖY'DE GECE KULÜBÜNDE YÜKSEKTEN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI

KADIKÖY'de gece kulübünde eğlenen kadın, birinci kattan yola düşerek ağır yaralandı.

KADIKÖY'de gece kulübünde eğlenen kadın, birinci kattan yola düşerek ağır yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 01.00 sıralarında Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bulunan gece kulübünde yaşandı. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen genç kadın, eğlendiği sırada kulübün birinci katından yola düşerek yaralandı. Yoldan geçenlerin görmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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