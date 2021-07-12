Kadıköy'de, gençlerin maske ve sosyal mesafeyi unutturan eğlencesi - Son Dakika

Kadıköy'de, gençlerin maske ve sosyal mesafeyi unutturan eğlencesi

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlanmasının sona ermesiyle birlikte Kadıköy'de gece saatlerinde bir araya gelen çok sayıda genç, maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eğlendi. Meşale yakarak yüksek ses müzik eşliğinde eğlenen gençlerin o anaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kabine Toplantısı sonrası alınan kararla 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması sona ermişti. Geçtiğimiz gece saat 02.00 sıralarında Kadıköy Caferağa'da bir araya gelen çok sayıda genç maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak bir araca ait ses sisteminden açılan yüksek ses müzik eşliğinde eğlendi. Maske ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı anlar çevredeki vatandaşların tepkisine yol açarken, gençlerin pes dedirten o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sokak arasında bir araya gelen gençlerin müzik eşliğinde dans ederken, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları, araç sahibinin müziği kapattığı esnada gençlerin 'aç aç' diye bağırdığı görülüyor.