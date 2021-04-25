Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı - Son Dakika

Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı

25.04.2021 23:28
Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı, System.String[]

Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti, sahadaki centilmenlik maç sonuna yansımadı ve ortalık karıştı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına giden iki takım arasında gergin anlar yaşandı. Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, Kasımpaşa kulübesiyle tartışmaya başladı, soyunma odasına doğru hareket edilirken gerilim büyüdü, iki kulübün antrenörleri güçlükle araya girdi.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü. Maç sonrasında iki takım da soyunma odasına giderken gergin anlar yaşandı.

AYDINUS'A TEPKİ SONRASI

Fanatik'te yer alan habere göre, maçın son anlarına doğru Kasımpaşa kulübesinden bir pozisyonda Fırat Aydınus'a tepki gösterildi. Fenerbahçe kulübesinde Volkan Demirel de Kasımpaşa'nın itirazına tepki gösterdi. İki kulübe arasında kısa süreli diyalog yaşandı.

KARŞILIKLI ATIŞMALAR

Maçın bitiş düdüğü sonrasında bu tartışma tünele doğru giderken devam etti. Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, Kasımpaşa cephesiyle karşılıklı atışmaları sürdürdü. Burada gerginlik bir hayli yüksekti, olay fiziksel bir boyuta taşınacaktı. Ancak Fenerbahçeli ve Kasımpaşalı antrenörlerin araya girmesiyle olay yatıştı.

"KENDİMİ TUTMAM GEREKİYOR"

Teknik Direktör Emre Belözoğlu, bu olayla ilgili şunları söyledi: Fenerbahçe'nin direktörü olarak, bizlerin bu şekilde sataşmalara maruz kalmaması gerekiyor. Hele rakip takımdaki bir kişinin benim kulübüme böyle konuşmaması gerekiyor. Bana bir sataşma oldu. Benim de kendimi tutmam gerekiyor. Bu benim istemediğim bir şey.

Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı
Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı

Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi herkesi üzecek Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi herkesi üzecek Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! Güneşli günler geri dönüyor Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! Güneşli günler geri dönüyor Biden'ın skandal 'soykırım' açıklaması sonrası Pakistan'dan Türkiye'ye destek Biden'ın skandal 'soykırım' açıklaması sonrası Pakistan'dan Türkiye'ye destek Kimsenin yapamadığını yaptı! Uçan tekme ile magandayı yaptığına pişman etti Kimsenin yapamadığını yaptı! Uçan tekme ile magandayı yaptığına pişman etti Halayıyla meşhur televizyon kanalı yayın hayatına geri dönüyor Halayıyla meşhur televizyon kanalı yayın hayatına geri dönüyor Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı         
22:59
Maçın başında hatasıyla gol yediren Harun Tekin, son anlarda bir de penaltı yaptırdı Maçın başında hatasıyla gol yediren Harun Tekin, son anlarda bir de penaltı yaptırdı         
22:18
Kansere yakalanan Canan Ergüder başrolünü oynadığı Menajerimi Ara'ya veda etti Kansere yakalanan Canan Ergüder başrolünü oynadığı Menajerimi Ara'ya veda etti         
22:04
İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda "kalp kası iltihabı" görüldü         
21:43
5 katlı binadan atlayan şahsın görüntüleri anbean kameraya yansıdı 5 katlı binadan atlayan şahsın görüntüleri anbean kameraya yansıdı         
21:32
Beşiktaş yenilgisiyle birlikte Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Beşiktaş yenilgisiyle birlikte Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi         
20:41
ABD ordusu, Afganistan'dan çekilmeye başladı ABD ordusu, Afganistan'dan çekilmeye başladı         
20:33
Beyaz çarşaflı şaka yapan gençler, Ramazan davulcusuna ecel terleri döktürdü Beyaz çarşaflı şaka yapan gençler, Ramazan davulcusuna ecel terleri döktürdü         
19:04
Ramazan'ın maneviyatına yakışan tablo! Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı Ramazan'ın maneviyatına yakışan tablo! Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı         
15:24
Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu         
15:22
Biden'in skandal Biden'in skandal "soykırım" açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı         
11:44
Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı         
11:43
Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar         
11:07
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı         
09:10
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı         
00:20
Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok         
21:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 00:02:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei