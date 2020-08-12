Kadıköy'de "Gıda Otomatı" projesi hayata geçirildi - Son Dakika

Kadıköy'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine ayni yardım ulaştırmak üzere tasarlanan "Gıda Otomatı" Kadıköy'de hayata geçirildi.

Kadıköy Belediyesi'nin psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi meslek elemanları tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri, cep telefonlarına gönderilecek şifreyi, gıda otomatı üzerindeki panele girerek kendilerine ait gıda ve temizlik kolilerini kimseyle temas etmeden alabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Oxivo işbirliği ile gerçekleşen gıda otomatı projesi pandemi nedeniyle artan bulaşım riskini en aza indirmeyi ve yardımlaşma sırasında "alan elin veren eli" görmemesini amaçlıyor. Türkiye'de "ilk kez" uygulanacak pilot projeyle ilk etapta 100 haneye ulaşılacak.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Teknolojinin ve dayanışmanın iyiliğe yakıştığı bir proje. Bugün burada yüceltilecek tek şey iyilik. Hem de veren elin alan eli görmediği bir iyilik. Samimi, gösterişten uzak, örselemeyen, örseletmeyen bir iyilik. Türkiye'de ilk kez uygulanan bu pilot projede, belediyemiz ihtiyacı tespit etti, Oxivo yazılımıyla projeyi geliştirdi, TİDER de tedarikleri üstlendi. Proje, bu yönüyle de tam bir dayanışma örneği."

Kadıköy Belediyesi'nin Merdivenköy'de bulunan Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi yanında bulunan ve 20 dolap kapasitesinin yer aldığı gıda otomatında, gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı iki ayrı koli çeşidi bulunuyor.

Bir ailenin bir aylık ihtiyaçlarını karşılayabilecek gıda ve temizlik kolilerinin yanı sıra, otomatta bisküvi, gofret, şampuan, diş macunu gibi kolilerde yer almayan ürünler de yer alıyor. Gıda kolisinde salça, yağ, bakliyat, tuz, un gibi yiyecek malzemeleri yer alırken; hijyen kolisinde sabun, deterjan, çamaşır suyu gibi ürünler yer alıyor.