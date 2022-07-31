Kadıköy'de evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı

31.07.2022 18:03
Kadıköy'de evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı

Kadıköy'de girdikleri evden 60 bin dolar değerinde saat, 16 bin dolar değerinde ziynet eşyası ve küçük çelik kasa çalan iki kadın yakalandı.

Kadıköy'de girdikleri evden 60 bin dolar değerinde saat, 16 bin dolar değerinde ziynet eşyası ve küçük çelik kasa çalan iki kadın yakalandı. Apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıyan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Feneryolu Mahallesi Kızıl Toprak İstasyon Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 2 şüpheli kadın, bir apartmana girdi. Apartmandaki dairelerden birinde yaşayan emekli S.A.C.'nin evde olmamasını fırsat bilen şüpheliler, 60 bin dolar değerinde iki saat, 16 bin dolar değerinde çeşitli ziynet eşyası ve bir küçük kasayı evdeki bavula koyarak çaldı. Evine geldiğinde hırsızın girdiğini anlayan S.A.C., polise ihbarda bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda şüphelilerin Ceylan Ç. ve Esra U. olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2 kadın şüpheliyi Başakşehir'de yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerden Ceylan Ç.'nin 115 suç kaydı, 24 aranması ile 42 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası, Esra U.'nun ise 61 suç kaydı, 12 aranması ve 37 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceylan Ç. ve Esra U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da bir daire için aylık 130 bin TL kira istenmesi dudak uçuklattı İstanbul'da bir daire için aylık 130 bin TL kira istenmesi dudak uçuklattı Kadıköy'de evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı Kadıköy'de evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:37 Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ projesinin net tarihinin gelecek ay duyurulacağını açıkladı
16:26 Deniz kenarında yemek yemek isteyen genç tabağına kilitlenen kuşun tostunu kapması sonucu büyük şok yaşadı! O anlar gündem oldu...
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
15:29 Marvel'in "Görünmez kadın" karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı
15:29 Acun Ilıcalı'nın "Cennette bir melekle" notuyla paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi koyan Şeyma Subaşı gündem oldu
15:25 Fener'in süper yeteneği Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal talip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 18:06:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement