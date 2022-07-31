KADIKÖY'DEKİ EVDEN 60 BİN DOLARLIK SAAT ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

KADIKÖY'DEKİ EVDEN 60 BİN DOLARLIK SAAT ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

31.07.2022 13:33
KADIKÖY'DEKİ EVDEN 60 BİN DOLARLIK SAAT ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

KADIKÖY'de girdikleri evden 60 bin dolar değerinde saat, 16 bin liralık ziynet eşyası ve küçük çelik kasa çalan iki kadın yakalandı.

KADIKÖY'de girdikleri evden 60 bin dolar değerinde saat, 16 bin liralık ziynet eşyası ve küçük çelik kasa çalan iki kadın yakalandı. Apartmana giriş çıkış anları güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Feneryolu Mahallesi Kızıl Toprak İstasyon Caddesi'nde 20 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında iki şüpheli kadın bir apartmana girdi. Apartmandaki dairelerden birinde yaşayan emekli S.A.C.'nin olmadığı sırada evine giren şüpheliler, 60 bin dolar değerinde iki saat, 16 bin dolar değerinde çeşitli ziynet eşyası ve bir küçük kasayı evdeki bavula koyarak çaldı. Evine geldiğinde hırsız girdiğini anlayan S.A.C., polise ihbarda bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda şüphelilerin Ceylan Ç.(33) ve Esra U.(22) olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iki kadın şüpheliyi geçen çarşamba günü Başakşehir'de yakalayarak gözaltına aldı.

AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR Şüphelilerden Ceylan Ç.'nin 115 suç kaydı, 24 aranması ile 42 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası, Esra U.'nun ise 61 suç kaydı, 12 aranması ve 37 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceylan Ç. ve Esra U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bakırköy kadın cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Oto hırsızlık polisleri oto pazarını denetledi Oto hırsızlık polisleri oto pazarını denetledi Suçüstü yakalanan hırsız yakayı ele verdi Suçüstü yakalanan hırsız yakayı ele verdi
Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DEKİ EVDEN 60 BİN DOLARLIK SAAT ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 13:33:38. #1.13#
SON DAKİKA: KADIKÖY'DEKİ EVDEN 60 BİN DOLARLIK SAAT ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement