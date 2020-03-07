KADIKÖY'DE GİYSİ KUMBARALARI KALDIRILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE GİYSİ KUMBARALARI KALDIRILDI - Son Dakika

KADIKÖY'DE GİYSİ KUMBARALARI KALDIRILDI

6 saat önce

KADIKÖY'de 100 noktaya koyulan giysi kumbaraları yüklenici firma ile olan sözleşmenin sona ermesi nedeniyle kaldırıldı.

KADIKÖY'DE GİYSİ KUMBARALARI KALDIRILDI, System.String[]

KADIKÖY'de 100 noktaya koyulan giysi kumbaraları yüklenici firma ile olan sözleşmenin sona ermesi nedeniyle kaldırıldı. Vatandaşlar kumbaraların kaldırılmasına şaşırdıklarını söyledi.

Kadıköy Belediyesi ikinci el kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi giyim eşyalarının geri kazanımı için ilçede 100 noktaya kumbaralar koymuştu. Kumbaralara bırakılan eşyalar haftanın iki günü özel araçla toplanıyor ve kullanılabilir olan giysi ve ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyordu. Ancak belediyenin yüklenici firma ile olan sözleşmenin sona ermesi nedeniyle kumbaralar kaldırıldı.

"KALDIRILMASINA ŞAŞIRDIM"

Vatandaşlar yardım amaçlı kullanılan kumbaraların kaldırılmasına şaşırdıklarını ifade etti. İsmail Ata, "Güzel bir uygulamaydı. Evdeki fazla kıyafetlerimi verecek kimse bulamıyorum, çevremde yok öyle birisi. Birisine de verince yanlış anlıyor. Daha önce çöpe atıyordum. Böyle bir hizmet olunca götürüp koyuyordum kumbaraya. Çok da memnundum" diye konuştu.

"İÇİ HİÇ BOŞ KALMIYORDU"

Bostancı'da yaşayan Veli Kızılöz ise " Herkes kullanıyordu, bir şeyler atıyorlardı. Kumbaranın içi hiç boş kalmıyordu. İhtiyaç sahipleri de bundan sebepleniyordu. Kaldırılmasa daha iyi olurdu. Milet şimdi çöpe atıyor "  dedi.

İnsanların bu uygulamadan yararlandığını söyleyen Sinan Fırat da "Çöpe atılacağını kumbaraya atıyorduk. Yırtık ya da kullanımsız değil, kullanmadığım giysileri verecek insan arıyoruz. Bu tarz uygulamaların devam etmesini isteriz "diye konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kadıköy Belediyesi ise giysi kumbaralarının kaldırılması ile ilgili twitter adresinden yaptığı açıklamada "Yüklenici firma ile olan sözleşmemizin sona erdiği için tekstil kumbaraları kaldırılıyor. Bağışlar artık doğrudan Açık Gardırop birimimiz tarafından kabul edilecek"  bilgisini verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kumbaraların olduğu yerlerden görüntü

-Çöp ve geri dönüşüm kutularından görüntü

-İsmail Ata ile röp.

-Veli Kızılöz ile röp.

-Sinan Fırat ile röp.

-Genel ve detay görüntüler


Kadıköy Belediyesi, İsmail Ata, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:53 Kaynak: DHA
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