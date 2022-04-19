Kadıköy'de göçük oluşan inşaat alanında ekipler inceleme yaptı - Son Dakika
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Kadıköy'de göçük oluşan inşaat alanında ekipler inceleme yaptı

19.04.2022 12:35

- Kadıköy'de göçük oluşan inşaat alanında ekipler inceleme yaptı Kadıköy Kozyatağı'nda dün yaşanan olayda bir inşaat alanında istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi.

- Kadıköy'de göçük oluşan inşaat alanında ekipler inceleme yaptı

İSTANBUL - Kadıköy Kozyatağı'nda dün yaşanan olayda bir inşaat alanında istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Kadıköy Belediyesi ekipleri bugün olay yerinde inceleme yaptı. Göçük oluşan inşaat alanında doldurma çalışmaları başlatıldı.

Kadıköy'de dün akşam saatlerinde bir inşaat alanında istinat duvarının çökmesi sonucu meydana gelen göçükte, Kadıköy Belediyesine bağlı zabıta ekibi, teknik ekip ve mühendisler alanda inceleme yaptı. Ekipler tarafından oluşan göçüğü kapatmak için doldurma çalışması da başlatıldı. Doldurmanın ardından inşaat alanında kazık dikme çalışması yapılacağı ve sonrasında tekrardan ekipler tarafından inceleme yapılarak inşaat sahasının yanında bulunan ve tahliye edilen 5 katlı binanın güvenli olduğu ya da risk teşkil edip etmediği yönünde rapor çıkartılacağı belirtildi.

"Önceliğimiz bir an önce kazı alanındaki güvenlik tedbirini sağlamak"

Kadıköy Belediyesi İmar Müdürlüğü Statik Büroda İnşaat Mühendisi olan Özlem Yaman Binici, "Öncelikle dün meydana gelen bir olay sebebiyle burada Başkan Yardımcımız Sayın Fahrettin Kayhan ve müdürümüz, imar müdürümüz, müdür yardımcımız ilgili bütün birimlerimizdeki arkadaşlar gerekli ön tespiti yaptılar. Bugün tekrar gelip baktık. Kazık uygulama projesi sorumlusu arkadaşı da çağırdık. Onun da görüşünü aldık. Bu aşamada bizim önceliğimiz bir an önce kazı alanındaki güvenlik tedbirini sağlamak. Bunun için de geri dolgu uygulamasını başlattık. Şu anda binada gözle görülür bir hasar tespiti yapmadık. Hasar yok. Ama tabii ki hafriyat alanının güvenliği sağlanmadığı için henüz, yağmur da devam ediyor, bir an önce bu güvenlik tedbirini sağlayalım. Olabilecek bir tehlike durumuna karşı insanların zarar görmemesi için biz oturumu engelledik. Şu an önemli olan bizim için burada güvenliği sağlamak. Tahliye ettik. Geri dolgu yapılacak. Kazık imalatı yapılacak. Çevre parsellerin güvenliği sağlandıktan sonra tekrar inceleme yapacağız. Sonrasında binada oturulup oturulamayacağını değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de göçük oluşan inşaat alanında ekipler inceleme yaptı
Kadıköy'de göçük oluşan inşaat alanında ekipler inceleme yaptı
Kadıköy'de göçük oluşan inşaat alanında ekipler inceleme yaptı
Kadıköy'de göçük oluşan inşaat alanında ekipler inceleme yaptı
Kadıköy'de göçük oluşan inşaat alanında ekipler inceleme yaptı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de göçük oluşan inşaat alanında ekipler inceleme yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de göçük oluşan inşaat alanında ekipler inceleme yaptı - Son Dakika
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