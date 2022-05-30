Kadıköy'de "Gönüllerden Tuvallere Hülya Koçyiğit" sergisi açıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de "Gönüllerden Tuvallere Hülya Koçyiğit" sergisi açıldı

30.05.2022 17:34
Kadıköy'de "Gönüllerden Tuvallere Hülya Koçyiğit" sergisi açıldı

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit adına hazırlanan "Gönüllerden Tuvallere Hülya Koçyiğit" sergisinin açılışı yapıldı.

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit adına hazırlanan "Gönüllerden Tuvallere Hülya Koçyiğit" sergisinin açılışı yapıldı.

Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide Kadıköy, Bostancı, Feneryolu ve Erenköy Zihnipaşa Halk Eğitimi Merkezlerinin öğretmen ve kursiyerleri tarafından üretilen, Koçyiğit'in portreleri, filmlerinden karelerin yer aldığı resimler, giydiği kostümler ve kullandığı aksesuarlar ile el sanatları ürünleri yer aldı.

Sergiyi gezerek kursiyerlerden ve eğitmenlerden bilgi alan Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gerçekten ilk kez böyle bir sergi tertiplendiğini düşünüyorum. O da bana nasip oldu, gerçekten çok mutlu oldum. Her şeyden önce tüm kursiyerlere verdikleri emek için teşekkür ederim. Bir Hülya Koçyiğit sergisi adeta her biri bir müzelik eser olmuş. Hepsi birbirinden güzel ve heyecan verdi bana." dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ile sergi ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Koçyiğit, şunları kaydetti:

"El sanatları dediğimiz o değerli sanat eserlerinin hala hayatta olması, yaşıyor olması ve bunların devamının geliyor olması çok önemli. Her biri beni düşünerek, beni gözleyerek, beni hayal ederek hazırlanmış el işlemeleri gerçekten kelimelerle tarif edilmeyecek kadar büyük bir gurur verdi bana."

-"Hülya Koçyiğit'in başarılarını saymakla bitiremeyiz"

Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, kaymakamlık koordinesinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen sergi ve etkinlikte Türk Sinemasının ödüllü oyuncusu Koçyiğit'i konuk etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Koçyiğit'in 200'e yakın filmde rol alarak sinemaseverlerin gönlünde taht kurduğunu dile getiren Özarslan, şunları kaydetti:

"'Susuz Yaz' filminde Bahar'dı, 'Dokuzuncu Hariciye Koğuşu' filminde Nüzhet'di. 'Sarmaşık Gülleri' filminde Gülseren'di. Ulusal ve uluslararası birçok ödül aldı. Devlet sanatçısı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi. Hafızalara kazınan filmlerini saymakla bitiremeyeceğimiz gibi başarılarını da saymakla bitiremeyiz. Kendisinin bu başarılarıyla harmanladığı sanatçı duruşu, toplumumuza ve gençlerimize örnek olmaya devam ediyor."

Halk eğitim merkezlerinde verilen eğitimlere değinen ve sergide kursiyerlere ait 50'ye yakın eserin bulunduğunu ifade eden Özarslan, "Başarılı kariyerini mutlu bir aile tablosuyla bütünleştiren Hülya Koçyiğit hanımefendiye, eşi Selim Soydan beyefendi ile birlikte torunları, torununun eşi, evlatları ile birlikte sağlık ve afiyet içinde nice huzurlu bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Serginin açılış etkinliğinde Hülya Koçyiğit'in hayatının ve oyunculuk kariyerinin anlatıldığı bir film gösterildi ve ardından söyleşi gerçekleştirildi. Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri, kursiyerleri ve etkinliğe katılan öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Koçyiğit, katılımcıların sorularını cevapladı.

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Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Hülya Koçyiğit, Yeşilçam, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de 'Gönüllerden Tuvallere Hülya Koçyiğit' sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de "Gönüllerden Tuvallere Hülya Koçyiğit" sergisi açıldı - Son Dakika
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