Kadıköy'de görülen yeşil papağan sürüsü görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Kadıköy'de görülen yeşil papağan sürüsü görenleri şaşkına çevirdi

26.02.2022 10:40

Kadıköy'de görülen yeşil papağan sürüsü görenleri şaşkına çevirdi Tropikal papağanlar, yeşil renkleri, cıvıl cıvıl sesleriyle İstanbul'un göbeğinde görenleri mest etti Kadıköy'de İskender papağanı olarak bilinen onlarca papağan sürüsü görenleri şaşkına çevirdi.

Kadıköy'de görülen yeşil papağan sürüsü görenleri şaşkına çevirdi

Tropikal papağanlar, yeşil renkleri, cıvıl cıvıl sesleriyle İstanbul'un göbeğinde görenleri mest etti

İSTANBUL - Kadıköy'de İskender papağanı olarak bilinen onlarca papağan sürüsü görenleri şaşkına çevirdi. Tesbih ağaçlarına konup yemişleri çıtır çıtır yiyen yeşil papağan sürüsünü gören mahalle sakinleri tropikal cümbüşünü seyrederken mest oldu.

Kadıköy'de halk arasında İskender papağanı olarak bilinen tropikal iklim kuşu yeşil papağan sürüsü havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezine akın etti. Kocaman kırmızı gagası ve yeşil renkleriyle herkesi kendine hayran bırakan İskender papağan sürüsü ile karşılaşan vatandaşlar şaşkına döndü. Mahallede bulunan tesbih ağaçlarına konarak ağacın üzerindeki yemişleri çıtır çıtır yiyen yeşil papağan sürüsünün cıvıl cıvıl sesleri, Kadıköy sokaklarında baharı müjdeledi.

"Mahallemiz cıvıl cıvıl oldu"

Mahalle esnaflarından Kadir Argu, "Mahallemizde bu papağanları yeni yeni görmeye başladık. Biz kuş olarak bakıyorduk ama yeni öğrendik İskender papağanlarıymış. Değişik bir kuş, yeni gördük. Mahallemiz cıvıl cıvıl kuş sesleriyle doldu. Mahalleli olarak bu durumdan memnunuz, huzurluyuz, mutluyuz" diye konuştu.

Kadıköy'de görülen yeşil papağan sürüsü görenleri şaşkına çevirdi
Kadıköy'de görülen yeşil papağan sürüsü görenleri şaşkına çevirdi
Kadıköy'de görülen yeşil papağan sürüsü görenleri şaşkına çevirdi

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İstanbul, İskender, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de görülen yeşil papağan sürüsü görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika


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