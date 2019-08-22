Son Dakika Haberleri: KADIKÖY'DE GÖZALTINA ALINAN 16 EYLEMCİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
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KADIKÖY'DE GÖZALTINA ALINAN 16 EYLEMCİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

1 saat önce

Kadıköy'de önceki gün izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KADIKÖY'DE GÖZALTINA ALINAN 16 EYLEMCİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI, System.String[]


Kadıköy'de önceki gün izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kadıköy Süreyya Operası önünde önceki gün Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına kayyum atanmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etmiş, 16 eylemciyi gözaltına almıştı. Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirilerek işlemleri yapılan 16 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. 16 şüpheli, izinsiz gösteri ve görevli memura mukavemet suçlaması ile çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Polisin göstericilere müdahalesi
-Yapılan gözaltılar


Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:11 Kaynak: DHA
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