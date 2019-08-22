Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de gözaltına alınan 16 eylemci adli kontrolle serbest bırakıldı
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Kadıköy'de gözaltına alınan 16 eylemci adli kontrolle serbest bırakıldı

4 dakika önce

KADIKÖY'de önceki gün izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kadıköy'de gözaltına alınan 16 eylemci adli kontrolle serbest bırakıldı, System.String[]

KADIKÖY'de önceki gün izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kadıköy Süreyya Operası önünde önceki gün Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına kayyum atanmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etmiş, 16 eylemciyi gözaltına almıştı. Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirilerek işlemleri yapılan 16 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. 16 şüpheli, izinsiz gösteri ve görevli memura mukavemet suçlaması ile çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İstanbul

Diyarbakır, Kadıköy, Mardin, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:30 Kaynak: DHA
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