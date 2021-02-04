Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

04.02.2021 13:05
Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

KADIKÖY'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

KADIKÖY'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınanlardan 23 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan 23 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu soyan kadın şüpheli yakalandı Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu soyan kadın şüpheli yakalandı İstanbul'da sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı İstanbul'da sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın elebaşılarından Sumaidai'nin sürekli kılık değiştirdiği ortaya çıktı İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın elebaşılarından Sumaidai'nin sürekli kılık değiştirdiği ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Bayrampaşa Devlet Hastanesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:45 Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi
12:01 Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı
11:57 CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın
11:36 İngiltere Kraliyeti'nde değişim! Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı
11:30 İstanbul'da amcasının eşiyle ilişki yaşayan kuzenine şantaj yaptı! Yasak aşk ifşa olunca "namus meselesi" yüzünden silahlar patladı
11:32 İstanbul için yağış vakti! Meteoroloji tarih verdi
11:18 Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi
10:53 Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek
10:40 Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis kelime oyunu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 14:23:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement