Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

KADIKÖY'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınanlardan 23 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan 23 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Bayrampaşa Devlet Hastanesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika
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