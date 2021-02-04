Kaynak: DHA

Bayrampaşa Devlet Hastanesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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