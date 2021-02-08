KADIKÖY'deki 4 Şubat'ta gerçekleştirilen eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheliden 53'ü hakkında çıkarıldıkları adli makamlarca yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde değişen adli kontrol tedbirleri uygulandı. 8 şüpheli de ifade vermelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

Kadıköy 'de izinsiz gerçekleştirilen eylemlerde gözaltına alınan ve aralarında Gezi eylemlerinde yaşamını yitiren Berkin Elvan 'ın ablası Özge Elvan'ın da bulunduğu 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı 'na getirildi. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 33 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 20 şüpheliyi de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Ayrıca savcılık, 8 şüphelinin de ifadesini almasının ardından serbest bırakmıştı.

TUTUKLAMA YOK

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu tamamlanan 53 şüpheli haklarında "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama" suçundan konutu terk etmemek, yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki değişen adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

- İstanbul