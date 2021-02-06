Kadıköy'de gözaltına alınan HDP'liler sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

Kadıköy'de gözaltına alınan HDP'liler sağlık kontrolünden geçirildi

06.02.2021 23:00

Kadıköy'de gözaltına alınan HDP'liler sağlık kontrolünden geçirildi Kadıköy'de gerçekleştirilen oturma eyleminde gözaltına alınan 65 HDP'liden 61'i sağlık kontrolünden geçirildi.

Kadıköy'de gözaltına alınan HDP'liler sağlık kontrolünden geçirildi

İSTANBUL - Kadıköy'de gerçekleştirilen oturma eyleminde gözaltına alınan 65 HDP'liden 61'i sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınan HDP'lilerin emniyetteki işlemleri devam ederken Pazartesi günü adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.

Perşembe günü Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları desteklemek üzere Kadıköy'de HDP'nin çağrısıyla toplanan grup yürüyüş yapmak istedi. Toplanma ve gösteri yürüyüşü yasağı kararı nedeniyle polis yürüyüşe katılan grubun dağılmasını istedi. Uyarıları dikkate almayan grup üyelerinden 65'i polis ekiplerince müdahale edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 65 kişiden 61'i Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünde geçirilerek tekrardan emniyete götürüldü. Gözaltındaki grup üyelerinin Pazartesi günü adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Kadıköy'de gözaltına alınan HDP'liler sağlık kontrolünden geçirildi
Kadıköy'de gözaltına alınan HDP'liler sağlık kontrolünden geçirildi
Kadıköy'de gözaltına alınan HDP'liler sağlık kontrolünden geçirildi
Kadıköy'de gözaltına alınan HDP'liler sağlık kontrolünden geçirildi

Halkların Demokratik Partisi, Pazartesi, Kadıköy, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de gözaltına alınan HDP'liler sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika


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