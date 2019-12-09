Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel Kadıköy'de gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı - Son Dakika

Kadıköy'de gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı

6 saat önce

ŞİLİ'deki kadınların gerçekleştirdiği danslı protesto eylemini desteklemek için dün Kadıköy'de eylem yapan kadınlar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kadıköy'de gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı, System.String[]
ŞİLİ'deki kadınların gerçekleştirdiği danslı protesto eylemini desteklemek için dün Kadıköy'de eylem yapan kadınlar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kadıköy'de dün yaptıkları danslı gösteri sırasında, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçu işledikleri gerekçesi ile 7 kişi gözaltına alınmıştı. 6 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken,  yaşı küçük olan erkek çocuğu ise emniyet tarafından serbest bırakıldı.

'KİŞİLERİN GÜVENLİK VE ESENLİĞİ ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL TEHLİKELERİ...'

Savcılık, dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucu kadınları adli kontrol şartı ile mahkemeye sevk etti. İşlenen suçun kamu düzeni, kişilerin güvenlik ve esenliği üzerindeki muhtemel tehlikelerini gerekçe gösteren savcı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarını talep etti. Kadınların sevk edildiği İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'de dosya üzerinden karar verdi. Mahkeme, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gerekçe göstererek kadınlar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmetti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Kadınların haftada bir gün karakolda giderek imza atmalarına karar veren mahkeme, bu adli kontrol kararına uyulmadığı takdirde haklarında tutuklama kararı verileceğini ihtar etti.


- İstanbul
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlunun böbreği kendisine nakil edildikten sonra evladını kaybeden baba, bu acıya 3 ay dayanabildi
TEKNOFEST 2020'de Gaziantep'te düzenlenecek Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi İBB'den İmamoğlu'nun İlim Yayma Vakfı üyeliğiyle ilgili açıklama: Bizim dışımızda gelişen bir süreç

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 00:08:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]