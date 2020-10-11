KADIKÖY'DE GÖZYAŞLARI İÇİNDE KAYIP KÖPEĞİNİ ARIYOR - Son Dakika

KADIKÖY'DE GÖZYAŞLARI İÇİNDE KAYIP KÖPEĞİNİ ARIYOR

11.10.2020 13:16
KADIKÖY'DE GÖZYAŞLARI İÇİNDE KAYIP KÖPEĞİNİ ARIYOR, System.String[]

KADIKÖY'de 5 gün önce sahilde gezdirmek için dışarı çıkardığı köpeğini kaybeden genç kadın, gözyaşları içinde köpeğini arıyor.

KADIKÖY'de 5 gün önce sahilde gezdirmek için dışarı çıkardığı köpeğini kaybeden genç kadın, gözyaşları içinde köpeğini arıyor. Köpeğinin kaçırıldığını öne süren kadın, "Köpeğimi onlardan satın alabilirim" dedi.

Özel bir hastanede yönetici olarak çalışan Esma Özer, 5 gün önce 2 yaşındaki Pekinez kırması 'Mavi' adlı köpeği ile birlikte Moda Sahili'ne dolaşmaya geldi. Özer sandalyesinde oturduğu sırada diğer köpeklerle vakit geçiren Mavi, bir anda gözden kayboldu. Panik içinde sahilde köpeğini aramaya başlayan genç kadın tüm çabalarına rağmen köpeğini bulamadı. 5 gündür gözyaşları içinde sahilde köpeğini arayan Esma Özer, köpeğinin  birileri tarafından kaçırıldığını öne sürerek, şunları söyledi: Esma Özer, "Çok yoğun çalıştığımdan ötürü yavrumu dışarı çıkaramıyorum. O gün işten erken çıktım, 19.00-19.30 gibi. Moda 1'e geldik, normalde hiç gelmeyiz. 1- 1,5  saat sonra Mavi gözümün önünden kayboldu. Bütün uğraşlarıma, çabalarıma rağmen Mavi'yi bulamadım. Sabaha kadar tur attım bekledim, Moda 1'den 2'ye kadar herkesi ayağa kaldırdık. Ama Mavi'yi bulamıyorum, ulaşamıyorum. Çok çaresizim."

Özer, "Köşede Mavi, büyük bir köpekle oynuyordu, çok mutluydu. Ondan sonra 10-15 saniye içinde Mavi gözden kayboldu. Biri almasa, götürmese imkanı yok gidemez. Mevlana ve Şems gibiyiz, birbirimize aşkla bağlıyız. O bensiz, ben de onsuz yapamam. Gerçekten artık yalvarıyorum Allah rızası için benim köpeğimi, canımı, evladımı geri getirin. Bunun kelimelerle anlatılacak bir şeyi de yok. Gözümde yaş kalmadı. İşe gitmiyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Nefes alamıyorum. " diye konuştu.

Köpeğini nasıl sahiplendiğini anlatan genç kadın, "Mavi çok yaralıydı. Ameliyat olmuştu, her yerinde açık yaraları vardı. 'Bu köpeği sahiplenme bu köpeğe bakmak çok zor olacak' dediler. Ben 'Onu istiyorum, onunla bir bütün olmak istiyorum' dedim. Yalova'dan getirdim. Gece 3,4,5 pansumanlar yaralar öyle kapandı." dedi.

ÖZER: KENDİSİ GİTMEZ, KAÇIRDILARKöpeğinin kendisinin gitmeyeceğini söyleyen Esma Özer, "Yemez, içmez, onlara sevgi vermez, ürkek bir şekilde kenarda bekliyordur. Mavi gerçekten yağmurdan çok korkan, sabahlara kadar uyumayan şimşek çaktığında titrer. Onu o halde bırakırlarsa, tek başına, dışarıda bırakırlarsa Mavi yaşayamaz, ölür. Mavi'yi aramaya gittik, geldik. Ne sandalyemiz ne cipsimiz ne kolamız kaldı. Hepsini alıp götürmüşler. Bu kadar vicdansızlık olmaz." dedi.Özer,"Ama normal insanların burada olduğunu düşünmüyorum ben. Mavi gitmedi, Mavi'yi kaçırdılar. Birine parayla satacaklar. Ben çok iğrenç olacak ama onlara sesleniyorum, köpeğimi onlardan satın alabilirim. Bana getirip versinler onların diliyle ben neyse parası vereceğim. Benim yavrumu bana geri getirsinler."

Görüntü dökümü----------------------Mavi'nin cep telefonu görüntüleri-Mavi ile sahibinin videoları-Mavi'nin fotoğrafları-Esma Özer ile röp-Esma Özer'in köpeğini sahilde araması-Genel ve detay


- İstanbul
KADIKÖY'DE GÖZYAŞLARI İÇİNDE KAYIP KÖPEĞİNİ ARIYOR
KADIKÖY'DE GÖZYAŞLARI İÇİNDE KAYIP KÖPEĞİNİ ARIYOR
KADIKÖY'DE GÖZYAŞLARI İÇİNDE KAYIP KÖPEĞİNİ ARIYOR
KADIKÖY'DE GÖZYAŞLARI İÇİNDE KAYIP KÖPEĞİNİ ARIYOR
KADIKÖY'DE GÖZYAŞLARI İÇİNDE KAYIP KÖPEĞİNİ ARIYOR
KADIKÖY'DE GÖZYAŞLARI İÇİNDE KAYIP KÖPEĞİNİ ARIYOR

Kadın, Moda, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE GÖZYAŞLARI İÇİNDE KAYIP KÖPEĞİNİ ARIYOR - Son Dakika

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