Kadıköy'de güpegündüz "yok artık" dedirten hırsızlık - Son Dakika

- Kadıköy'de güpegündüz "yok artık" dedirten hırsızlık

Güpegündüz cansız mankenin üzerindeki montu çaldı

Hırsızın Kadıköy'de mont çaldığı anlar kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de kimliği belirsiz bir şahıs, güpegündüz bir işyerinin önündeki cansız mankenin üzerinden montu çıkardı, daha sonra üzerine giyerek kayıplara karıştı. İşlek caddedeki hırsızın rahatlığı yok artık dedirtirken, hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 17.50 sıralarında Caferağa Mahallesi Sarraf Ali Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi işlek caddede yolun ortasında yürüyerek giyim mağazasının önüne geldi. Hırsız önce mağaza önündeki sergideki eşyaları eline topladı, daha sonra ise aldığı eşyaları beğenmeyerek yere bırakıp cansız mankenin üzerindeki montu gözüne kestirdi. Güpegündüz caddedeki insanlara aldırış etmeyen hırsız rahat tavırlarla uzun süre montu çıkarmak için uğraştı. Cansız mankenden montu çıkartan hırsız, sanki kendi montu gibi üzerine giyerek mağazanın önünden ayrıldı. Hırsızın rahat tavırları görenleri şaşkına çevirirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızın sakin bir şekilde giyim dükkanının önüne geldiği ve montu cansız mankenden çıkartıp üzerine giyerek gittiği görülüyor.