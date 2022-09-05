Kadıköy'de gürültü gerginliği: Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de gürültü gerginliği: Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı

05.09.2022 21:24

- Kadıköy'de gürültü gerginliği: Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı Gece yarısı gürültü nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü: polisle mahalleli arasında gerginlik yaşandı Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan gürültü tartışması nedeniyle mahalle sakinleri...

- Kadıköy'de gürültü gerginliği: Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı

Gece yarısı gürültü nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü: polisle mahalleli arasında gerginlik yaşandı

İSTANBUL - Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan gürültü tartışması nedeniyle mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, olayın yaşandığı sokakta çalışma başlatırken polisle mahalleli arasında kısa sürede gerginlik yaşandı.

Olay saat 00.30 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahalle sakinleri arasında gürültü tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken mahallede tansiyon yükseldi. Olayın yaşandığı sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gürültü tartışması sebebiyle kavga eden taraflar polis ekiplerince güçlükle yatıştırıldı. Yaşanan kavganın sona ermesiyle polis, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olay sonrası sokak üzerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleriyle mahalleli arasında kısa sürede gerginlik yaşandı. Emniyet güçlerinin mahalle sakinlerine 'evlerinize dönün' uyarılarıyla olaylar sakinleşirken güvenlik güçleri tedbir amaçlı bir süre daha sokaktaki bekleyişini sürdürdü.

YORUMLAR
500
Kadıköy'de ticari taksi denetimi: Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı Kadıköy'de ticari taksi denetimi: Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı Tekirdağ'da kavga eden iki gruptan 9 kişi gözaltına alındı Tekirdağ'da kavga eden iki gruptan 9 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Fikirtepe, Kadıköy, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de gürültü gerginliği: Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:15 Yusuf Yazıcı imzayı attı! Trabzonspor'a resmen dönüş yaptı
20:18 Şırnak'ta dikkat çeken takı geleneği! Oy kullanır gibi sandık kuruldu
20:15 Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Sahalardan uzak kalacağı tarih netleşti
19:41 Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı
19:19 Yerde yarım milyondan fazla para buldu! Çantayı sahibine ulaştırdı
19:16 Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi
18:46 Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
18:05 Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için harekete geçildi
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 21:25:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de gürültü gerginliği: Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement