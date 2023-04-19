Kadıköy'de bir güvenlik, tadilattaki hastaneye izinsiz giren kişiyi tabancayla vurdu

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İstanbul'da hastanede kazan patladı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde M.T. K. ve R.N.Y. isimli iki kişi, özel bir hastanenin tadilatta olan binasına uyuşturucu kullanmak için izinsiz girdi.

İKİSİNİ DE ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Tadilattaki hastanede bulunan güvenlik görevlisi M.B., binaya giren kişileri fark edince hırsız olduklarını sandı. Görevli, M.T. K. adlı kişiyi tabancayla vurarak, R.N.Y. adlı kişiyi ise darp ederek yaraladı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan M.T.K., ve darp edilen R.N.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.