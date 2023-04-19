Kadıköy'de bir güvenlik, tadilattaki hastaneye izinsiz giren kişiyi tabancayla vurdu - Son Dakika
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Kadıköy'de bir güvenlik, tadilattaki hastaneye izinsiz giren kişiyi tabancayla vurdu

19.04.2023 16:24

Kadıköy'de tadilattaki özel bir hastane binasına uyuşturucu madde kullanmak için girdiği öne sürülen iki kişiden biri hastanenin güvenlik görevlisince tabanca ile vuruldu. Diğer şahıs ise darp edilerek yaralandı.

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde M.T. K. ve R.N.Y. isimli iki kişi, özel bir hastanenin tadilatta olan binasına uyuşturucu kullanmak için izinsiz girdi.

İKİSİNİ DE ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Tadilattaki hastanede bulunan güvenlik görevlisi M.B., binaya giren kişileri fark edince hırsız olduklarını sandı. Görevli, M.T. K. adlı kişiyi tabancayla vurarak, R.N.Y. adlı kişiyi ise darp ederek yaraladı.

Kadıköy'de güvenlik, tadilattaki hastaneye izinsiz giren kişiyi vurdu

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan M.T.K., ve darp edilen R.N.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kadıköy'de güvenlik, tadilattaki hastaneye izinsiz giren kişiyi vurdu
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: İşte bu. Kimse,kimsenin mülküne girmemeli. Cevap Yaz 34 2 Yayından Kaldır
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Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de bir güvenlik, tadilattaki hastaneye izinsiz giren kişiyi tabancayla vurdu - Son Dakika


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