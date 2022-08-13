Kadıköy'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kadıköy'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

13.08.2022 12:24
Kadıköy'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kadıköy'de hafif ticari araç ile motorlu kuryenin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kadıköy'de hafif ticari araç ile motorlu kuryenin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Göztepe Mahallesi Bahariyeli Sokak'ta, Şinasi A. idaresindeki 34 BUS 449 plakalı ticari araç seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Mehmet F.G. idaresindeki 34 EEG 134 plakalı motorlu kurye, ticari aracın sağından geçmek istedi. Motorlu kurye, araca sürtmesinin etkisiyle kaldırıma devrildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Yaralı Mehmet F.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Göztepe Mahallesi, Kadıköy, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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