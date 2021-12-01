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Kadıköy'de halk AIDS'e karşı bilgilendirildi - Son Dakika

Kadıköy'de halk AIDS'e karşı bilgilendirildi

01.12.2021 16:10
Kadıköy'de halk AIDS'e karşı bilgilendirildi

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) tarafından 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla Kadıköy'de açılan stantta, halk AIDS'e karşı bilgilendirildi.

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) tarafından 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla Kadıköy'de açılan stantta, halk AIDS'e karşı bilgilendirildi.

Dernek tarafından Kadıköy çarşıda kurulan stantta, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca vatandaşların AIDS'e karşı bilinçlendirilmesi amacıyla broşür dağıtıldı.

Uzmanlar, HIV virüsü ve AIDS hastalığına yönelik toplumun farkındalık düzeyi ile bilgisini anlamak ve ilerleyen süreçte çıkan sonuçlara göre eğitim planlanması yapmak için anket de yaptı. Öte yandan, "HIV Pozitifleri Dışlama", "Test Yaptır", "Korkma Dokun", "Yalnız Değilsin", "Korun" gibi dövizlerle HIV ve AIDS'e dikkati çekildi.

BUHASDER Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Dr. Semiha Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak en önemli misyonlarının toplumsal bir sorun olan bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve etkisinin en aza indirilmesi için tıbbi ve sosyal çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak, eğitim faaliyetleri ve organizasyonlar düzenlemek olduğunu dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüm dünyada var olan AIDS gibi epidemik ve Türkiye'de sık görünen tüberküloz gibi endemik hastalıkların geri planda kaldığını belirten Ekinci, toplumu bu hastalıklar konusunda bilinçlendirmenin ve korunma yollarını anlatmanın, kendilerinin primer koruyucu hekimlik görevleri olduğunu söyledi.

Uzman Dr. Ekinci, 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde, İstanbul Kadıköy ve İzmir Alsancak'ta eş zamanlı stant açarak halka broşürler dağıttıklarını, enfeksiyon hastalıkları uzmanları, diğer branş doktorları ve sağlık çalışanları ile halkın sorularına yüz yüze cevap vererek onları bilgilendirdiklerini, böylece toplumun AIDS hakkındaki bilgi düzeyini artırmayı ve korunma yöntemlerini anlatarak koruyucu hekimlik yapmayı amaçladıklarını ifade etti.

Semiha Ekinci, AIDS epidemisinin başından bu yana yaklaşık 80 milyon kişiye AIDS bulaştığını ve 35 milyondan fazla kişinin AIDS'e bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Sadece 2020'de 1,5 milyon insan AIDS ile enfekte olmuş ve yaklaşık 700 bin insan bu sebeple hayatını kaybetmiştir. Kovid-19 pandemisi gölgesinde bu standı açarak, halkımıza bu hastalığın nasıl bulaşıp nasıl bulaşmadığını anlatmayı, korunma yolları hakkında eğitim vermeyi ve AIDS ile yaşayan insanları dışlamayarak topluma kazandırmayı hedefledik. AIDS bağışıklık sistemimizin temelini oluşturan ve bizi enfeksiyonlardan koruyan bağışıklık sistemi isimli hücrelerimize yerleşir ve tedavi edilmezse, bağışıklık sistemi zarar gördüğü için vücut enfeksiyonlarla savaşamaz, ağır hastalık ve ölüm riskine girer. AIDS pozitif demek, kişinin AIDS ile yaşadığını ve AIDS virüsü ile enfekte olduğunu anlatır."

Tedavi edilen hastaların AIDS evresine ulaşmadan, sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürebildiklerini kaydeden Ekinci, temel korunmada AIDS ile yaşayan kişilerin kan ve cinsel sıvılarının vücuda girişinin engellenmesinin önem taşıdığını, bu sebeple cinsel temasta kondom kullanmanın, vücut delici ve dövme yapıcı aletlerin steril ve tek kullanımlık olduğundan emin olunmasının, gebelik öncesi ve gebelik sürecinde AIDS testi yaptırılmasının önemine değindi.

Ekinci, "AIDS ter-tükürük-gözyaşı, ortak kullanılan çatal, kaşık, tabak ya da hapşırma ve öksürme, sivrisinek veya böcek ısırığı, ortak kullanılan duş, lavabo, tuvalet ve kıyafet, havlu ve yatak, tokalaşma, sarılma, öpüşme ya da aynı ortamda bulunmakla bulaşmaz." bilgisini verdi.

AIDS'in artık tedavi edilebilir kronik bir hastalık olduğuna dikkati çeken Ekinci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni gelişmelerle birlikte artık hastalarımızı yan etkileri olmayan, günde 1 veya 2 tablet kullanarak tedavi etmekteyiz. 2020'de tüm dünyada tanı konulanların yüzde 73'ü tedaviye erişmektedir. Bu tedaviler ile hastalık kontrol edilebilir bir noktaya gelmiş olup, yaşam süresi kendi yaş grubundakiler kadardır. Tedavideki gelişmeler sonucunda sadece ilaçların hastalığı kontrol almakla beraber bulaşmayı engellemekte olduğu gerçeğini unutmamalıyız."

Kadıköy, Aralık, Ekinci, AIDS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de halk AIDS'e karşı bilgilendirildi - Son Dakika


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