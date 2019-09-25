Kadıköy'de Hasankeyf ve Dicle Vadisi için yan yana geliniyor!

Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi, Ilısu baraj projesi kapsamında su tutulmaya başlanan bölgeden son uydu görüntülerini paylaşılmıştı.

Hasankeyf Koordinasyonu'nun, Batman Hasankeyf'te yapılan baraja ilişkin 3 Eylül'de kamuoyuyla paylaştığı "Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesi Eleştiri Raporu"na göre bölgede şunlar olacak:

"199 KÖY VE HASANKEYF SULAR ALTINDA KALACAK"

Ilısu Projesi kaplaması planlanan coğrafya itibariyle öylesine devasa bir projedir ki, gerçekleşmesi durumunda Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak illerinde toplam 199 köy ve Hasankeyf ilçesini tamamen veya kısmen su altında bırakacaktır. DSİ'nin rakamlarına göre ise 199 köyden 85'inin tamamen su altında kalması söz konusu. 200 yerleşim yerinde 55 bin kadar insan evini ve/veya topraklarını kaybedecek, bunlardan 15 bininin göç etmesi gerekecektir.

"ÜRETECİLER TÜKETİCİ KONUMUNA DÜŞECEK"

Kentlere göç olursa göç edenleri çok sayıda sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlar bekleyecek. Kırsal alanda üretici konumda olanlar şimdi kentlerde tüketici konuma düşecekler.

Şehirlere gelenler genelde çiftçi oldukları için bu mesleki konumlarından dolayı iş bulamayacaklar, bulurlarsa da en düşük gelirli ağır işlerde çalışacaklar.

Kente gelişin en büyük faturasını kadınlar ödeyecek. Kırsal alanda kadın üretimde yer alırken bu durum kentte ortadan kalkacak. Kenti tanımayan kadınların dört duvar arasına kapanma ihtimali çok yüksek.

KÜLTÜREL ETKİLER: TARİH KAYBOLACAK

Ilısu Barajı'nın planlandığı Yukarı Dicle Vadisi uygarlık tarihi açısından son derece önemlidir. Yukarı Mezopotamya olarak bilinen bu bölge son yılların kazı ve araştırmalarına göre, insanlık tarihinde ilk yerleşim yerlerinin oluştuğu coğrafyanın önemli bir parçasıdır. Başka deyimle neolitik devrimin geliştiği "Verimli Hilal"in kritik bir alanıdır.

Bugüne kadar Ilısu bölgesinde sadece 20 sit alanında kazı yapıldı; yani arkeolojik sit alanların ezici çoğu araştırılmadan gölün altında kalacak ve tahribata uğrayacak. Eğer Ilısu baraj gölü doldurulursa, tahmin edemediğimiz ve/veya hiç bilmediğimiz arkeolojik veriler, buluntular, sitler gün ışığına çıkarılmadan tahribata uğrayıp kaybolacaktır.

EKOLOJİK ETKİLER: SULAR ZEHİRLENECEK

Ilısu Projesi faaliyete geçerse doğaya vereceği zararlar büyük bir coğrafyada çok ciddi boyutta olacaktır. Ilısu Projesi'nin oluşturacağı 313 kilometrekare büyüklüğündeki baraj gölü ile 136 km'si Dicle Nehri'nin kendisi olmak üzere 400 km boyunca akarsu suni bir göle çevrilecektir.

Dicle Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalara göre Diyarbakır ve Batman illeri kısmındaki Dicle Nehri'nde balık türü sayısı 40'ken, tahminen üç-beşe düşmesi beklenmekte.

Yine çok önemli bir sorun ve tehlike, oluşması planlanan baraj gölünün su kalitesinde beklenen düşüş. Ötrofikasyon adı verilen bu durum, biyolojik ve kimyasal maddeler nedeniyle atık sularda oksijenin azalmasıyla baraj gölündeki canlıların yok olması.

Ilısu Barajı'nın diğer birçok baraj gibi en önemli sorunlarından biri, ekonomik ömrünün en fazla 50-60 yıl olması. 50 yıllık enerji için 12 bin yıllık tarih, milyonlarca yıl içinde oluşan Dicle Nehri yok edilir mi? sorusuna çözüm bulmak için Hasankeyf Koordinasyonu olarak, tarihin ve doğanın çığlığına ses olmak için 28 Eylül günü Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Park'ında yan yana geliniyor.

Saat 17.00'da başlayacak ve saat 19.00'da da konser verilecek olan etkinlik programı şöyle:

Atölyeler/ Stantlar: Ekoloji hareketleri ve kültürel varlıkların yok edilmesine karşı mücadele yürüten kurumlar tarafından kurulacak stantlarda bilgilendirmeler

Fotoğraf Sergisi: Ali Ergül, Bülent Yazıcıoğlu, Hüsamettin Bahçe, Metin Yoksu ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nin çektiği Hasankeyf ve Dicle Vadisi fotoğrafları

Tiyatro Gösterimi: Mehmet Uçar'ın yazdığı, Ali Yıldırım'ın oynadığı tek kişilik " Hasankeyf" oyunu

Belgesel Gösterimi: Suyun Ölüm Tarihi/ Dîroka Mirina Avê (Yönetmen: Ali Ergül)

Konser: Ali Doğan Gönültaş, Ayfer Düzdaş, Cem Erdost İleri,Defjen, Merih Aşkın, Metin Kahraman, Taylan Yıldız, Ümit Taşkıran ve konuk sanatçılar