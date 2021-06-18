KADIKÖY'DE HDP İZMİR İL BİNASI'NDA DENİZ POYRAZ'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI PROTESTO EDİLDİ - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA Kadıköy'de toplanan bir grup, Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Binası'nda Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü saldırıyı protesto etti. HDP İzmir İl Binasında gerçekleşen ve Deniz Poyraz adlı bir parti çalışanının öldürüldüğü saldırıyı protesto etmek isteyen bir grup, saat 19.00'da Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya geldi. Ellerinde Deniz Poyraz'ın fotoğrafları ve dövizler bulunan grup üyeleri, bir süre slogan attı.

Yapılan konuşmaların ardından oturma eylemi gerçekleştirildi. Basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.