Kadıköy'de Hediyelik Eşya Dükkanlarına Uyuşturucu Operasyonu (2)
59 dakika önce
KADIKÖY'de hediyelik eşya satışı yapılan işyerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenledi.
KADIKÖY'de hediyelik eşya satışı yapılan işyerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından operasyon düzenledi. Polis
ekipleri Moda
ve Yeldeğirmeni Mahalleleri'ndeki bazı dükkanlarda hediyelik eşyaların yanında satışı yasak olan uyuşturucu ile uyarıcı madde kullanımını özendirici araç ve gereçlerin satışının yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Sabah
saatlerinde dükkanlara baskın yapan ekipler, raflara dizili şekilde bulunan bu malzemelere el koydu. 1 kişi gözaltına alınırken 5 kişinin arandığı öğrenildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:39 Kaynak: DHA
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