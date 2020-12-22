DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

KADIKÖY'DE HIRSIZ POLİS KOVALAMACASI; ÇALDIKLARI TELEVİZYONLARI YOLA ATIP KAÇTILAR

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-/ İSTANBUL,

Kadıköy'de atık kağıt toplanan motosikletle geldikleri mağazadan 4 adet televizyon çalan 2 hırsız ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Çaldıkları televizyonları yola atan şüpheliler, ardından motosikleten inerek yaya olarak kaçtı. Şüphelilerden biri yakalanırken, televizyonların çalınma anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

YAKLAŞIK 20 BİN LİRA DEĞERİNDE 4 TELEVİZYON ÇALDILAR

Olay, Sahrayıcedit Mahallesi'nde önceki gün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan bir beyaz eşya mağazasına, kağıt toplanan motosikletle 2 kişi geldi. Hırsızlar motosikletten inerek yaya olarak mağazanın etrafında dolaşmaya başladı. Hırsızlar bir süre sonra mağazanın arka kapısını açarak içeri girdi. Hırsızlar içerden yaklaşık 20 bin lira değerindeki 4 LED televizyonu alarak geldikleri motosiklete taşımaya başladı. Hırsızlık olayını gören bir vatandaş, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

KOVALAMACA YAŞANDIOlay yerine gelen polis ekipleri ile hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı. Motosikletle gelen hırsızlar, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Göztepe Köprüsü'nden Libadiye Caddesi'ne doğru kaçan hırsızlar daha sonra D-100 Karayoluna geçerek ters yönden kaçmaya başladı. Hırsızlar çaldıkları televizyonları yola attıktan sonra yaya olarak kaçmak istedi.

HIRSIZLIK KAMERADAŞüphelilerden 16 yaşındaki T.K yakalanarak polis merkezine götürülürken, diğer şüpheli kaçtı. Çalınan televizyonlar yoldan toplanarak polis aracına kondu. Ekipler kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerden 2 kişinin çaldıkları televizyonları motosiklete taşırken görülüyor.

Görüntü dökümü: ----------------------(Güvenlik kamerası)-Şüphelilerin mağazanın arka tarafında yürümesi-Çaldıkları televizyonlar taşıması--Polis ekiplerinden görüntü-Yakalanan yaşı küçük şüpheli-Çalınan televizyonlar-Atık kağıt topladıkları motosiklet-Televizyonların polis aracına konması-Görgü tanıkları ile röp-Genel ve detay görüntüler

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2- ŞİLE YOLU'NDA 3 MOTOSİKLETLİNİN TEK TEKER TERÖRÜ KAMERADA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,- ŞİLE Yolu'nda tek teker üzerinde giden 3 motosikletli, hem kendilerinin hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar motosikletlilerin arkasındaki bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Şile Yolu, Şile yönünde giden 3 motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler hem kendi hem de diğer sürücüleri hayatını tehlikeye attı. Yolda seyir halindeyken yan yana gelen motosiklet sürücüleri bir süre tek teker üzerinde ilerledi. Araçları sollayarak gözden kaybolan motosikletlilerin tehlikeli hareketleri, başka bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü: ----------------------3 motosikletlinin görüntüsü-Trafikte ilerlerken görüntüleri-Tek teker üzerinde gitmeleri-Genel ve detay görüntüler =====================

3- ESENYURT'TA İRAN UYRUKLULARIN 'ŞEB-İ YELDA' BULUŞMASINA POLİS BASKINI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ-Veysel TİMDU/İSTANBULEsenyurt'ta İran uyruklu kişiler 'Şeb-i Yelda Gecesi Kutlaması' adı altında camları film kaplı bir kafede buluşma düzenledi. Polis ekiplerinin yaptığı baskının ardından işletme sahibi dahil 54 kişiye toplam 170 bin TL idari para cezası uygulandı. Polislerin mekanın neden açık olduğunu sorduğu işletme sahibi, "Hepsi paket servis" yanıtını verdi.

Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir kafede İran uyruklu kişiler, 'Şeb-i Yelda Gecesi Kutlaması' adı altında koranavirüs salgınına rağmen etkinlik düzenledi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı görünen bir kafede kalabalık bir grubun toplandığı ihbarını aldı. Ekipler dışarıdan bakıldığında film cam sebebiyle içerisi görülemeyen kafeye baskın yaptı. Koranavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri hiçe sayan kişiler, polisleri karşılarında görünce maskelerini taktı. Mekana bazı kişiler aileleri ve hatta evcil hayvanları ile gelirken, bir masanın da doğum günü kutlaması yaptığı görüldü.

"SADECE PAKET SERVİS VAR"Mekanın basıldığı anlarda ise polis ekipleriyle mekan sahibi arasındaki ilginç diyalog kameralara yansıdı. Türkçe bilmediğini iddia eden işletme sahibine, polis ekipleri kafenin neden açık olduğunu sordu. Masalarda meyve tabakları ve içeceklerin bulunmasına rağmen işletme sahibi soruya, "Hepsi paket servis" diyerek cevap verdi.

MESAJLAŞMA PROGRAMI ORTAYA ÇIKARDIKafeye gelenlerin bir mesajlaşma programı üzerinden haberleştiği tespit edilirken, mesajda da 'Yelda Gecesi' kutlaması ifadelerinin geçtiği belirlendi. Polis, etkinliğe katılan İran uyruklu 54 kişiye koronavirüs tedirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 170 bin TL idari para cezası uyguladı. Kafe zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

ŞEB-İ YELDA KUTLAMASI

21 Aralık kış dönümünün bir diğer adı Şeb-i Yelda'dır. Başta İran olmak üzere birçok yerde Şeb-i Yelda günü kutlamaları yapılır.