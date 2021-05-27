Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı - Son Dakika

Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı

27.05.2021 09:48
Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı, System.String[]

Kadıköy'de maskeli ve gözlüklü hırsızlar, girdikleri evde 3 adet bilgisayar ve 4 adet cep telefonu çaldı.

Kadıköy'de maskeli ve gözlüklü hırsızlar, girdikleri evde 3 adet bilgisayar ve 4 adet cep telefonu çaldı. Şüphelilerin tanınmamak için güneş gözlüğü ve cerrahi maske takması dikkat çekti. Hırsızların apartmana giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de Merdivenköy Mahallesi'nde bulunan bir sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güneş gözlüklü ve cerrahi maske takmış şüpheli 2 kişi binanın önünde etrafı gözetledikten sonra içeri girdi. Cerrahi maske taktıkları görülen hırsızlar 4'üncü katta ki daireye girip 3 adet laptop ve 4 adet cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı. Çaldıkları eşyaları sırt çantalarına koyan hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahısların apartman girişinde etrafı gözetledikleri ve hemen ardından içeri girip asansörle daireye girdikleri görülüyor. Cerrahi maskeli hırsızlardan biri apartman içinde ki güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğünü takarak kimliğini gizlemeye çalıştığı ve çaldıkları eşyaları sırt çantalarına koymuş şekilde apartmandan hızlıca çıktıkları görülüyor.

Apartmanda güvenlik kamerası olmasına rağmen hırsızlar durmuyor

Hırsızların girdiği dairenin hemen karşısında ki dairede oturan Burhan Bozkurt " Sabah apartmandaki konuşmaların sesine uyandım. Kapıya çıktım, işte ne olduğunu sorduğumda arkadaşlar evlerine hırsız girdiğini söylediler. Bir de yani onlar da içerideymiş, sabah beş gibi falan. Sonra işte cep telefonlarını almışlar, bilgisayarları almışlar. Apartmanda kamera olmasına rağmen yani işte hırsızlar gelip bu işi yapabiliyor. Yani zaten herkes maske taktığı için bu işte kolaylığı herhalde, sıyrılmışlar. Bir de gözlük takmışlar. Polise haber verdiler, arkadaşlar geldiler. Memur beyler işlemleri yaptılar ama yani tabi böyle olayların olmasını istemiyoruz. Bu işin üstüne düşülmesini istiyoruz. Umarım bir an önce bulunur hırsızlar" ifadelerini belirtti. - İSTANBUL

Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı
Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı
Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı

Kadıköy, Laptop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı Serenay Sarıkaya, aşk iddialarını yalanladı: Haldun benim arkadaşım! Serenay Sarıkaya, aşk iddialarını yalanladı: Haldun benim arkadaşım! Tarlada cesedi bulunmuştu! Firari katil zanlısı, öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce de alıkoymuş Tarlada cesedi bulunmuştu! Firari katil zanlısı, öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce de alıkoymuş Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu

Son Dakika Haberleri
10:30 Ali Koç: Şampiyon olsaydık bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim
10:18 Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi
10:14 Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti
10:12 Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı
10:07 Dünyaca ünlü dev bankadan flaş adım! HSBC, ABD'den çekiliyor
09:56 Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor
09:48 Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakalandı
09:43 Ünal Aysal'dan başkan adaylarına destek: Yeter ki birleşin, biz destek veririz
09:36 Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu
09:17 Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor
Altay'ın Süper Lig'e çıkmasıyla binlerce taraftar kısıtlamalara rağmen meydanlara akın etti Altay'ın Süper Lig'e çıkmasıyla binlerce taraftar kısıtlamalara rağmen meydanlara akın etti         
10:38
Ali Koç: Şampiyon olsaydık bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim Ali Koç: Şampiyon olsaydık bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim         
10:30
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti         
10:14
Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor         
09:56
Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakalandı Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakalandı         
09:49
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor         
09:18
Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi         
09:08
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Defne" imasına Canan Kaftancıoğlu'ndan çok sert sözler         
23:18
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış         
17:57
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 10:46:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement