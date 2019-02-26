Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Hurda Otomobiller Yandı

Kadıköy'de Hurda Otomobiller Yandı

23 dakika önce

Kadıköy'de hurda halindeki iki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadıköy'de Hurda Otomobiller Yandı, System.String[]
Kadıköy'de hurda halindeki iki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merdivenköy Mahallesi Yumurtacı Abdi Bey Caddesi üzerinde park halindeki iki hurda otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:18 Kaynak: AA

Polis, İtfaiye, Kadıköy, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Adam, Öldürdüğü Annesini Pişirip Köpeğiyle Birlikte Yedi Tuzla'da Kimyasal Koku Vatandaşları Sokağa Döktü

2,5 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Teyzeler, Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi Son Dakika! Benzine İndirim Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:41:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Hurda Otomobiller Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]