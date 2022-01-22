Kadıköy'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul Kadıköy'de bir hurdalıkta çıkan ve yan taraftaki iki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.
Fikirtepe Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede yan taraftaki ikişer katlı 2 binaya sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında binalarda hasar oluştu.
Öte yandan yangında zarar gören bir Kur'an-ı Kerim itfaiye tarafından muhafaza altına alındı.
Kaynak: AA
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