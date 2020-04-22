Kadıköy'de İBB ekiplerinin çalışması sırasında atık su borusu patladı, cadde göle döndü - Son Dakika

Kadıköy'de saat 11.00 sıralarında iddiaya göre İBB ekipleri tarafından çalışma yapıldığı sırada atık su borusu patladı. Borunun patlamasıyla su basan cadde adeta göle döndü. Yol üzerinde otomobiller su birikintisinin içerisinde kaldı. Sular içerisinde kalan yol trafiğe kapandı.

İSTANBUL - Kadıköy'de iddiaya göre İBB ekipleri tarafından yolda çalışma yapıldığı sırada atık su borusu patladı. Borunun patlamasıyla cadde adeta göle döndü. Otomobiller su birikintisinin içerisinde kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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